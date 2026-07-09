Almafuerte: el nombre que une a un poeta, una banda de heavy metal y las calles de Mendoza

Almafuerte . Una palabra contundente, majestuosa. Una banda de heavy metal argentino. Ricardo Iorio versa "tuve suerte el día que a tus versos llegué". "Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares y sentí en mí de vos saber", dice la canción. Y en Mendoza, más de una calle lleva ese nombre, una escuela y un penal.

"Fue por querer, y por si alguno no sabe que hice mío tu nombre: Almafuerte". ¿De quién habla? Y he aquí el nombre de otra calle, una arteria importantísima del Gran Mendoza: Pedro B. Palacios , uno de los grandes referentes de la literatura argentina.

Almafuerte fue el seudónimo del poeta, maestro y periodista Pedro Bonifacio Palacios. La relevancia de su obra y su compromiso social hicieron que Mendoza —al igual que muchas otras ciudades del país— lo homenajeara de dos maneras: una calle lleva su nombre real y otra, el alias con el que pasó a la historia. Ambas recuerdan a un educador, escritor y defensor de los sectores más vulnerables que dejó una profunda huella en la cultura argentina.

Así, quienes recorren el Gran Mendoza pueden encontrarse con una calle Pedro B. Palacios en la Ciudad y en el distrito de Belgrano en Guaymallén. Algunos kilómetros más allá, aparece una Almafuerte en Godoy Cruz, y hacia el norte una en Las Heras.

La existencia de las dos calles responde a decisiones de distintos municipios a lo largo del siglo XX, que encontraron tanto en su nombre de nacimiento como en el seudónimo con el que alcanzó la fama una manera de homenajear distintas facetas de una misma personalidad. Mientras algunas comunas optaron por recordar al maestro Pedro B. Palacios , otras eligieron inmortalizar al poeta Almafuerte. La coexistencia de ambas denominaciones también evitó duplicaciones dentro de la nomenclatura urbana.

El poeta que "masticó soledades por no callar verdades"

Pedro Bonifacio Palacios nació en 1854 en San Justo, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, en el seno de una familia humilde. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas, experiencias que atravesarían buena parte de su obra. Construyó una vida signada por la adversidad, pero también por un profundo compromiso con la educación, la justicia social y la dignidad de los sectores populares.

Ejerció como maestro rural en condiciones precarias y desarrolló una intensa labor periodística. Su carácter frontal y su permanente cuestionamiento a las estructuras de poder le generaron numerosos conflictos con las autoridades de la época. Criticó con dureza a distintos gobiernos y nunca ocultó sus posiciones políticas, una actitud que terminó costándole la cesantía como docente en 1896. Lejos de silenciarlo, ese episodio fortaleció su producción periodística y literaria.

Calle Pedro B. Palacios, a la altura de la costanera. En la zona de la terminal, casi llegando al nudo vial. Rodrigo D'Angelo / MDZ

También cultivó la pintura y el dibujo, disciplina en la que aspiró a perfeccionarse en Europa, aunque nunca obtuvo la beca que había solicitado. Antes de adoptar definitivamente el nombre Almafuerte, llegó a firmar artículos y poemas con otros seudónimos como Plutarco, Bonifacio, Uriel y Juvenal.

Bajo el seudónimo Almafuerte se convirtió en una de las voces más influyentes de la poesía argentina de fines del siglo XIX. Su escritura se caracterizó por un lenguaje intenso, directo y profundamente humano, alejado de los salones literarios de la época. En sus versos defendió la dignidad de los trabajadores, denunció las injusticias sociales y sostuvo que la educación y el esfuerzo eran herramientas capaces de transformar la realidad.

Su poema ¡Piú avanti!, inmortalizado por el verso "No te des por vencido, ni aun vencido", terminó convirtiéndose en uno de los textos más emblemáticos de la literatura argentina. Más de un siglo después, esos versos siguen citándose en escuelas, actos públicos y libros como un símbolo de perseverancia frente a la adversidad.

¡PIU AVANTI!

No te des por vencido, ni aun vencido,

no te sientas esclavo, ni aun esclavo;

trémulo de pavor, piénsate bravo,

y arremete feroz, ya mal herido.

Ten el tesón del clavo enmohecido

que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;

no la cobarde estupidez del pavo

que amaina su plumaje al primer ruido.

Procede como Dios que nunca llora;

o como Lucifer, que nunca reza;

o como el robledal, cuya grandeza

necesita del agua y no la implora...

Que muerda y vocifere vengadora,

ya rodando en el polvo, tu cabeza!

Aunque ese poema terminó siendo su obra más difundida, su producción literaria fue mucho más amplia. Libros como Lamentaciones, Poesías, Milongas clásicas y Siete sonetos medicinales consolidaron una voz poética comprometida con los sectores populares, razón por la que es considerado uno de los grandes representantes de la poesía social argentina. Su obra despertó admiración y también controversias: Jorge Luis Borges llegó a definirlo como un poeta capaz de escribir "los peores versos que cabe imaginar, pero también, alguna vez, los mejores", una apreciación que refleja el lugar singular que aún ocupa dentro de la literatura nacional.

Calle Almafuerte, en Godoy Cruz. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Escuela Almafuerte, en Guaymallén. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La coherencia entre su pensamiento y su forma de vivir alimentó esa admiración. A pesar de atravesar dificultades económicas durante gran parte de su vida, adoptó a cinco niños como propios y protagonizó numerosos gestos de solidaridad que reforzaron la imagen de un hombre profundamente comprometido con quienes menos tenían.

Quizás por eso, tras su muerte en 1917, comenzó un proceso de reconocimiento que se profundizó durante las décadas de 1920 y 1930. En esos años, mientras las ciudades argentinas crecían y se expandían con nuevos barrios, numerosos municipios eligieron su nombre para bautizar calles como una forma de transmitir valores asociados a la educación pública, la resiliencia, la solidaridad, la dignidad del trabajo y el compromiso con los sectores populares.

El día en que nació Almafuerte

El seudónimo Almafuerte tampoco surgió por azar.

Pedro comenzó a utilizarlo en 1890, cuando dirigía el periódico El Progreso de La Plata. Lo hizo en medio de una intensa disputa periodística con el escritor Carlos Olivera, quien firmaba sus artículos con el alias Almaviva.

Mientras Olivera defendía posiciones conservadoras en debates como el de la ley de divorcio, Palacios sostenía posturas más progresistas y respondía con un estilo directo, mordaz e irónico.

Pedro B. Palacios y Vicente Zapata: ahí podes además conseguir tu camiseta de la selección. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El contraste quedó plasmado incluso en los nombres elegidos por ambos. Olivera había tomado Almaviva del aristocrático conde creado por Pierre-Augustin Beaumarchais en El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro. Palacios respondió con un nombre que condensaba toda una declaración de principios: si su rival representaba un alma "viva" vinculada a la aristocracia, él sería Almafuerte, una figura asociada a la firmeza, la resistencia y la defensa de quienes no tenían voz.

Con el paso del tiempo, el seudónimo terminó identificándose por completo con Pedro Bonifacio Palacios. Más de un siglo después, Almafuerte sigue formando parte del paisaje cotidiano de los argentinos. La canción de Almafuerte resume una de las razones de esa permanencia: aquel hombre que "contra la ignorancia guerreaste" terminó convertido en un símbolo de fortaleza, educación y compromiso social que todavía se lee, se recuerda y también se transita en las calles que llevan su nombre.