Ulpiano Suarez visitó la única fábrica del país que funciona dentro de un complejo penitenciario

La planta emplea a personas privadas de libertad, que reciben capacitación y formación laboral para favorecer su reinserción social.

La fábrica funciona en el Complejo Penitenciario Almafuerte I y combina producción industrial con formación laboral.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió la planta de Suavipack, ubicada en el Complejo Penitenciario Almafuerte I, para conocer el funcionamiento de la única fábrica industrial de Argentina que opera dentro de un establecimiento penitenciario. La iniciativa combina producción, capacitación y empleo para personas privadas de libertad con el objetivo de favorecer su reinserción social.

Durante la visita estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza y Geo Riveros, responsable de la empresa. La recorrida incluyó las líneas de producción y un intercambio sobre el impacto del modelo, que articula el trabajo entre el sector público y el privado.

Suavipack produce papel higiénico, servilletas y toallitas descartables dentro del penal. Actualmente cuenta con cuatro líneas continuas de producción y emplea a más de 25 personas privadas de libertad, mientras proyecta ampliar su capacidad mediante la incorporación de nuevas maquinarias.

Un modelo que combina trabajo y capacitación Además de desempeñarse en la planta, quienes trabajan en Suavipack acceden a capacitaciones y formación certificada para adquirir conocimientos técnicos y hábitos laborales que puedan facilitar su inserción en el mercado de trabajo una vez recuperada la libertad.

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza sostienen que este tipo de iniciativas contribuye a los procesos de resocialización y puede ayudar a reducir la reincidencia. En ese sentido, remarcan que el acceso al trabajo y a la educación brinda herramientas para construir un proyecto de vida fuera del sistema penitenciario.