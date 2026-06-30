Ulpiano Suarez visitó la única fábrica del país que funciona dentro de un complejo penitenciario
La planta emplea a personas privadas de libertad, que reciben capacitación y formación laboral para favorecer su reinserción social.
El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió la planta de Suavipack, ubicada en el Complejo Penitenciario Almafuerte I, para conocer el funcionamiento de la única fábrica industrial de Argentina que opera dentro de un establecimiento penitenciario. La iniciativa combina producción, capacitación y empleo para personas privadas de libertad con el objetivo de favorecer su reinserción social.
Durante la visita estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza y Geo Riveros, responsable de la empresa. La recorrida incluyó las líneas de producción y un intercambio sobre el impacto del modelo, que articula el trabajo entre el sector público y el privado.
Suavipack produce papel higiénico, servilletas y toallitas descartables dentro del penal. Actualmente cuenta con cuatro líneas continuas de producción y emplea a más de 25 personas privadas de libertad, mientras proyecta ampliar su capacidad mediante la incorporación de nuevas maquinarias.
Un modelo que combina trabajo y capacitación
Además de desempeñarse en la planta, quienes trabajan en Suavipack acceden a capacitaciones y formación certificada para adquirir conocimientos técnicos y hábitos laborales que puedan facilitar su inserción en el mercado de trabajo una vez recuperada la libertad.
Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza sostienen que este tipo de iniciativas contribuye a los procesos de resocialización y puede ayudar a reducir la reincidencia. En ese sentido, remarcan que el acceso al trabajo y a la educación brinda herramientas para construir un proyecto de vida fuera del sistema penitenciario.
El municipio de la Ciudad de Mendoza se convirtió, además, en uno de los principales clientes de la empresa, al incorporar sus productos para abastecer distintas dependencias comunales.
El papel de la Unidad de Producción Penitenciaria
El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por la Unidad de Producción Penitenciaria (UPP), organismo del Servicio Penitenciario de Mendoza encargado de promover talleres y unidades productivas destinadas a la formación laboral de las personas privadas de libertad.
A través de estos espacios, la UPP busca fortalecer la adquisición de oficios, competencias técnicas y hábitos de trabajo que favorezcan la futura reinserción sociolaboral de los internos.
Más de 2.000 internos participan en programas de formación
Según datos del Servicio Penitenciario de Mendoza, la provincia alberga actualmente a más de 7.500 personas privadas de libertad. De ese total, alrededor de 2.000 participan en programas de capacitación y más de 238 trabajan en empresas privadas instaladas dentro de establecimientos penitenciarios.
En ese contexto, Suavipack constituye una experiencia inédita en el país al combinar actividad industrial con capacitación laboral dentro de un complejo penitenciario, en un modelo que busca ampliar las oportunidades de reinserción social mediante el empleo.