Dónde vacunar gratis a perros y gatos en Ciudad de Mendoza durante julio: cronograma completo

La Ciudad de Mendoza comenzará este miércoles 1 de julio un nuevo cronograma de atención veterinaria gratuita para perros y gatos , con operativos itinerantes que recorrerán distintos barrios y espacios públicos de la capital durante todo el mes.

La campaña incluye vacunación antirrábica y tratamientos de desparasitación interna y externa, con el objetivo de facilitar el acceso a la salud preventiva de las mascotas y contribuir a la protección de la salud pública.

Los operativos estarán a cargo del equipo veterinario municipal y se desarrollarán siempre de 9 a 12. Además de las prestaciones sanitarias, los profesionales brindarán asesoramiento sobre tenencia responsable, cuidados según la etapa de vida de los animales y medidas para prevenir enfermedades zoonóticas.

El cronograma previsto por el municipio es el siguiente:

En todos los casos, la atención será de 9 a 12 y no tendrá costo para los vecinos.

Vacunación y desparasitación gratuita para mascotas en Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Requisitos para asistir con las mascotas

Desde el municipio recordaron que el servicio está destinado exclusivamente a perros y gatos. Para garantizar una atención segura y ordenada, solicitaron que los perros sean llevados con collar y correa, además de bozal en los casos que corresponda.

En tanto, los gatos deberán ser trasladados en caniles, mochilas o cajas de transporte que eviten escapes durante la atención.

Con esta campaña, la Ciudad de Mendoza busca acercar los servicios veterinarios preventivos a distintos sectores de la capital, promoviendo el cuidado responsable de los animales de compañía y una convivencia saludable entre las mascotas y la comunidad.