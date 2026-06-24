La Ciudad de Mendoza abrió la convocatoria para elegir al Padre Destacado 2026

La Ciudad de Mendoza abrió la convocatoria para la preselección del Padre Destacado 2026, una distinción que cada año reconoce a hombres que, a través de su ejemplo y compromiso, contribuyen al fortalecimiento de los valores familiares y comunitarios.

La iniciativa es impulsada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y se enmarca en la conmemoración del " Día del Padre de la Ciudad ", celebrado cada 24 de agosto en homenaje al nacimiento de Mercedes de San Martín, hija del General José de San Martín.

Las instituciones interesadas en presentar candidatos tendrán tiempo hasta el 3 de agosto para completar el proceso de inscripción y enviar la documentación requerida.

La Distinción Legislativa Municipal al Padre Destacado fue creada para visibilizar y valorar a quienes acompañan el crecimiento de sus hijos con responsabilidad, respeto y dedicación, promoviendo valores fundamentales para la convivencia ciudadana.

Además de su rol dentro de la familia, el reconocimiento contempla el compromiso social de aquellos padres que participan activamente en organizaciones, entidades o proyectos que generan un impacto positivo en la comunidad.

Desde el HCD destacaron que la iniciativa busca poner en valor ejemplos de vida que contribuyan a construir una sociedad más solidaria, justa y respetuosa.

La Ciudad de Mendoza abrió la convocatoria para la preselección del Padre Destacado 2026. Prensa Ciudad de Mendoza

Quiénes pueden presentar postulaciones

Las nominaciones deberán ser realizadas exclusivamente por instituciones públicas o privadas con sede en la Ciudad de Mendoza, debidamente registradas ante los organismos de control provinciales.

Podrán participar escuelas, colegios, clubes, centros de jubilados, cooperadoras escolares, centros de estudiantes, asociaciones gremiales, uniones vecinales, organizaciones de la sociedad civil, ONG y otras entidades intermedias. No se aceptarán postulaciones realizadas a título personal.

Asimismo, los candidatos deberán residir o haber residido en la Ciudad de Mendoza, participar en la institución que los propone y no registrar causas penales demostrables ni figurar en el Registro de Deudores Alimentarios.

Cómo realizar la inscripción

Las presentaciones deberán enviarse por correo electrónico a [email protected] antes del 3 de agosto de 2026.

La documentación solicitada incluye datos personales del candidato, una reseña con los fundamentos de la postulación, copia del DNI, información de contacto y detalles sobre la actividad que desarrolla en la Ciudad.

También deberá adjuntarse la documentación que acredite la personería jurídica de la institución postulante, junto con sus datos de contacto y una breve descripción de los motivos por los cuales propone al candidato para recibir la distinción.