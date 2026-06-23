Capital lanzó un plan para cancelar deudas: cuáles son los descuentos y beneficios

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza lanzó un plan excepcional de facilidades de pago destinado a contribuyentes con deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a tasas y derechos municipales. Quienes accedan a esta moratoria podrán obtener descuentos de hasta el 80% en intereses y financiar sus obligaciones en hasta nueve cuotas sin interés.

La medida alcanza a obligaciones vinculadas a Derechos de Comercio, Derechos de Publicidad y Propaganda, Recolección Especial de Residuos y Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz, y estará vigente para quienes adhieran hasta el 31 de diciembre de 2026.

Desde el municipio resaltaron que el objetivo es que vecinos, comerciantes, empresas y contribuyentes puedan regularizar su situación fiscal en condiciones favorables, acompañando el actual contexto económico y promoviendo el cumplimiento tributario.

Los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de pago:

Para acceder a estos beneficios, el ejercicio 2026 deberá encontrarse regularizado, pudiendo incluirse también dentro del plan de financiación.

Esta iniciativa busca facilitar la regularización tributaria, fortalecer la recaudación y acompañar a quienes necesiten ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos y modalidades de adhesión a través de los canales de atención del municipio.