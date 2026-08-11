"No vemos un mango": acusan a Marcelo Tinelli por graves deudas laborales en Laflia

Integrantes históricos de la empresa expresaron su enojo al revelar que les adeudan haberes y que sufren cortes en sus prepagas.

Marcelo Tinelli parecía atravesar una etapa de plena tranquilidad tras reconciliarse con Milett Figueroa y regresar de su cobertura en el Mundial. Sin embargo, el conductor volvió a quedar envuelto en una seria polémica por la situación financiera de su productora, Laflia.

Qué dijeron los trabajadores de Tinelli sobre las deudas El periodista Damián Rojo reveló en Los Profesionales de Siempre el malestar que expresaron los trabajadores de la empresa al ser consultados por el presente del presentador. “Nos deben tres meses de sueldo”, manifestaron con evidente indignación.

Las quejas apuntan a la falta de cobro en un contexto de lealtad comercial de años. “Está todo mal en la productora. Los que nos quedamos, que somos leales, los que seguimos laburando, no vemos un mango. Había cobrado sólo un grupito de gente el medio mes de junio”, expresaron los afectados.

De acuerdo con el desglose presentado al aire, la deuda abarca los salarios de junio, julio y parte del aguinaldo correspondiente. La complicación alcanza a profesionales que llevan más de dos décadas en la compañía y que aguardan una propuesta formal de retiro voluntario.