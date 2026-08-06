Las imágenes de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa enamorados tras reconciliarse: "El amor pudo más"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a darse una oportunidad y confirmaron su reconciliación. Pepe Ochoa, panelista de LAM, ya había dado indicios de que ambos se encontraban juntos nuevamente tras la sorpresiva separación que protagonizaron.

"Marcelo Tinelli y Milett están reconciliados. Hablé ayer con Marcelo Tinelli", sentenció el conductor de "El Ejercito de la Mañana", que se emite por el canal de streaming Bondi Live. Además, agregó que fue el propio Tinelli quien le confirmó que estaban muy bien.

En las últimas horas se viralizaron las primeras imágenes del conductor y la modelo juntos tras reconciliarse: "Estamos muy contentos y disfrutando", expresó Milett ante los medios de Perú que estaban afuera de un conocido restaurante.

Las imágenes de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa enamorados Por su lado, Tinelli comentó que "el amor pudo más, Perú pudo más y todo puede más. He regresado a verla a ella y estamos juntos". Ya en el final de sus declaraciones y ante la atenta mirada de Milett, el locutor sostuvo que "la amo, está todo bien y todo perfecto".