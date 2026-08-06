La historia desconocida de Mario Pergolini y Marcelo Tinelli que sorprendió a todos: "No digamos nada"

Pergolini recordó en Otro día perdido una anécdota con Tinelli que nadie conocía y que ocurrió fuera de la pantalla chica.

Este miércoles en Otro día perdido, Mario Pergolini dejó a todos sorprendidos al reflotar una historia inédita que lo involucra a Marcelo Tinelli en la época en que sus hijos compartían colegio. El conductor dio detalles de cómo era la dinámica en la institución y de las personalidades que asistían.

"Al colegio al que fuimos empezaron a ir gente conocida. Éramos pocos, pero muy reservados. Iba el hijo de Julián Weich, por ejemplo, y a fin de año era medio un Luna Park", recordó el periodista.

Esto fue lo que contó Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Marcelo Tinelli En ese entorno, los directivos de la escuela prefirieron hablar previamente con él antes de sumar a una nueva familia de perfil mediático. Sobre aquella conversación previa, Pergolini rememoró: "Yo era medio picante y un día me llamaron y me dijeron: 'Una pareja va a traer a una de sus hijas al colegio'. Yo me preguntaba por qué me avisaban a mí, y me dijeron: 'No, porque a lo mejor te gustaría saber quién viene al colegio'. Y era Marcelo Tinelli".

Para resguardar el espacio de los chicos, los dos conductores acordaron mantener la coincidencia en absoluto secreto. "Hablamos con Marcelo y dijimos que no digamos nada porque iba a haber gente esperando en el colegio y era un lugar de los chicos", contó Pergolini.