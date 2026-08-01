La sorprendente nueva vida de Marcela "La Tigresa" Acuña tras retirarse del boxeo

Invitada a Otro día perdido, la reconocida exboxeadora se refirió a su presente y sorprendió a Mario Pergolini.

Marcela "La Tigresa" Acuña pasó por Otro día perdido y, además de repasar distintos momentos de su vida, habló sobre el camino que eligió después de dejar el boxeo profesional.

La exboxeadora explicó que siempre deseó que sus hijos siguieran un rumbo distinto al suyo desde lo laboral. "A mí me hubiese gustado que mis hijos estudien una carrera universitaria y que se dediquen a otra cosa. Pero, ¿viste? Es más fuerte que uno", expresó la exdeportista. Luego recordó que toda su familia comparte la pasión por el deporte.

Esto fue lo que contó Marcela "La Tigresa" Acuña en Otro día perdido "Toda la familia comparte esta pasión. Desde que tomé la decisión de retirarme, no quiero volver a subirme arriba de un ring, porque si no me dan otra vez esas ganitas de volver", aseguró la invitada.

"Y bueno, me retiré ya con 48 años, Mario, ya uno tiene que pensar en las nietas, en ver a ver qué hacemos", comentó la exboxeadora sobre su presente. Sin embargo, aclaró entre risas que no encaja en el estereotipo de abuela: "Aunque yo siempre digo que soy una abuela totalmente atípica, yo no tejo escarpines, ni ando cocinando: hago crossfit, entrenamiento de pesas, le pego a la bolsa...".

Marcela Acuña también sorprendió al conductor al enumerar las actividades que realiza en la actualidad. "Soy coaching deportivo, estudio abogacía, soy periodista deportiva", contó la invitada. Ante esa revelación, Pergolini quiso confirmar la información y le preguntó: "¿Estás estudiando Derecho?".