El adiós de una leyenda a otra: Tigresa Acuña despidió a Locomotora Oliveras con un sentido mensaje

Minutos después de que se confirmara el fallecimiento, Acuña habló en Radio 10, visiblemente afectada por lo ocurrido: "Muy triste, no lo esperaba. Una no sabe cómo tomarlo. Hasta ayer estaba mucho mejor, parecía en camino a una recuperación. Me deja sin palabras. Teníamos muchas esperanzas en ella, que es tan fuerte, y que se vaya así me pone mal".