La desgarradora frase de la Locomotora Oliveras antes de morir: "Si me toca enfermarme, prefiero estar muerta"

El lunes se viste de luto. La boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras murió tras un accidente cerebrovascular ; en una entrevista con Alejandro Fantino hace tres años, la luchadora se refirió a la importancia de disfrutar cada momento y no tenerle miedo a la muerte .

La mujer comenzó su filosofía recordando la muerte de su papá quien según su relato, murió dormido. A raíz del testimonio, Locomotora reflexionó sobre su propia muerte: "Si a mi me toca enfermarme, y tener que ir a un hospital, yo prefiero estar muerta de verdad porque no podría vivir así".

"Vos tenés que ser como sos, quererte vos, dar lo mejor de vos, amar mucho, no hacerle daño a nadie y nada más. Y no es que te chupe un huevo la vida, luchá por un sueño, por un proyecto, dale para adelante. No somos nada, nadie tiene el poder ni el presidente", expresó la Locomotora.