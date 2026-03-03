Triste noticia para En el barro: quiénes son los actores que murieron

En el barro, el éxito de Netflix, quedó marcada por la muerte de tres integrantes de su elenco. Quiénes son y qué personajes interpretaban.

En el barro es una serie de televisión argentina de drama carcelario que está disponible en Netflix. Todo transcurre en La Quebrada, un penal femenino. Nació como una extensión del universo de El Marginal, otro éxito argentino dirigido por Sebastián Ortega.

La primera temporada se estrenó el 14 de agosto de 2025 y muy pronto llamó la atención del público en varios países. La segunda temporada se lanzó en febrero de este año y es un éxito.

Sin embargo, el lanzamiento estuvo marcado por una noticia triste para los seguidores de la tira. Tres actores del elenco fallecieron físicamente antes del estreno, por lo que no pudieron ver sus escenas en pantalla.

Fallecieron tres actores de En el barro, el éxito de Netflix Embed - En el barro - tráiler temporada 2 La primera de ellas fue Alejandra Locomotora Oliveras, conocida principalmente por su carrera como boxeadora profesional. Oliveras actuó en la serie como Rocky, una mujer condenada que lucha por sobrevivir en el penal. Lamentablemente, falleció el 28 de julio de 2025 a los 47 años, tras sufrir un accidente cerebrovascular, semanas antes del debut de la primera temporada.

Otro actor que murió fue Jorge Lorenzo, quien interpretó a Capece, un guardia carcelario temido que también tuvo participación en El Marginal. Lorenzo falleció el 12 de noviembre de 2025 a los 67 años, poco tiempo después de completar sus grabaciones para En el barro.