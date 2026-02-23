En el barro: el error que pasó inadvertido en la serie de Netflix y ahora es viral

Una usuaria de TikTok descubrió un error de continuidad que se les pasó a los editores de En el barro, el éxito de Netflix.

Netflix estrenó la segunda temporada de En el barro y no hay quien no esté hablando de ella. Ya sea por sus jugadas escenas o por algunos errores que los fanáticos descubrieron. Ahora, una usuaria de TikTok viralizó una escena con un error de continuidad que no pasó por alto en las redes.

En el clip se ve a una reclusa colgando el teléfono y caminando por el pabellón con una botella de agua vacía en la mano izquierda. En la siguiente toma, la actriz mantiene la misma pose, pero la botella desaparece misteriosamente. “¿Alguien más se dio cuenta? La botella”, escribió la joven, y el clip se viralizó.

Mira el video del error de En el barro Embed - Error en El Barro 2 La nueva temporada de En el barro En los nuevos episodios de En el barro, Gladys “La Borges” (Ana Garibaldi) regresa al penal de La Quebrada que ahora está dominado por la Gringa Casares (Verónica Llinás). La violencia y la delincuencia organizada marcan las reglas. La protagonista debe forjar alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos, mientras el poder entre las internas se disputa entre figuras como Nicole (Eugenia Suárez), la Zurda (Lorena Vega) y las “embarradas”.

El elenco principal lo integran Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. En el reparto secundario aparecen Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

en el barro 2 portada En el barro, el éxito de Netflix Netflix Entre las participaciones especiales se destacan Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, Pablo Rago, Juan Minujín, la intervención de L-Gante y una aparición relevante de Verónica Llinás. Gerardo Romano también figura como actor invitado.