¡Es una bomba! La China Suárez tiene a la doble perfecta en la serie En el barro y se volvió viral por el gran parecido

En las redes sociales, aseguran que la joven se sometió a cirugías estéticas para calcar las facciones de la China Suárez. Ahora, es la doble en una serie muy exitosa.

La China Suárez en su papel de Nicole en En el barro. / @sangrejaponesa

El set de filmación de las nuevas apuestas de Eugenia la China Suárez sumaría un componente inesperado que ya es viral. Según las últimas filtraciones del mundo del espectáculo, la protagonista de En el barro tendría una "gemela" encargada de cubrirla en diversas secuencias de sus próximos proyectos.

La elegida sería la influencer Florencia Facch, quien saltó a la fama digital por un parecido físico tan extremo con la ex Casi Ángeles que ha dejado a los internautas debatiendo sobre quién es quién.

La verdad detrás de Florencia Facch, la supuesta doble de la China Suárez La bomba informativa fue lanzada por Nahuel Saa quien a través de su cuenta de X aseguró que Facch "es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series". Las capturas de pantalla que acompañaron la primicia evidencian rasgos casi idénticos, lo que generó un sismo entre los seguidores de la actriz.

doble-china-suarez4 Florencia Facch, la influencer señalada como la doble oficial de la China Suárez. @lacritiok Sin embargo, el dato que más ruido hizo en la red es que “Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”, una revelación que dividió aguas entre quienes lo ven como una jugada maestra y quienes lo consideran una obsesión.

doble-china-suarez3 El parecido entre ambas actrices es tan impactante que las redes hablan de "gemelas". @lacritiok Mientras la noticia escalaba posiciones en las tendencias, los escépticos no tardaron en aparecer. En diversas plataformas, muchos usuarios sugirieron que la similitud no sería tan natural y que podría tratarse de un uso intensivo de edición fotográfica o, incluso, de herramientas de Inteligencia Artificial para potenciar el mimetismo.