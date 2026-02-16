En las últimas horas una conocida participante lanzó una frase que podría hacer estallar a la actriz de En el Barro.

En los últimos días comenzó a correr un rumor de que diferentes figuras del mundo de la televisión y de las redes le enviaron mensajes a Mauro Icardi, quien vive una hermosa historia de amor con la China Suárez. En las últimas horas, una figura de MasterChef Celebrity decidió romper el silencio y realizó una explosiva declaración.

Se trata de Sofía Gonet, quien noche a noche se vuelve favorita para llegar a la final del reality de Telefe. La influencer rompió el silencio en Infama y habló sobre el futbolista estrella del Galatasaray y los supuestos mensajes que le envió.

"Es mentira, pero me quiero matar que no la vi porque me parecía espectacular la historia... Es mentira, nunca le escribí", aclaró la expareja de Homero Pettinato sobre el supuesto intercambio que habría tenido con el jugador.

La participante de MasterChef confesó todo en Infama y la China Suárez podría enfurecer ¿Explota la China Suárez? Una figura de MasterChef Celebrity expresó que le gustaría "robarle" a Mauro Icardi Luego de esto, soltó una frase explosiva que podría hacer enojar mucho a la China Suárez: "Me servía desde lo personal porque me parece divertidísimo robarle el novio a la China Suárez como construcción de una historia y nada más lindo que salpicarte de esa manera con un escándalo".

Captura de pantalla 2026-02-16 132046 ¿La Reini contra la China Suárez? Foto: captura de video / América TV.