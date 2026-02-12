La China Suárez explotó en Instagram tras el video viral de Mauro Icardi con otra mujer y luego borró el posteo

Con el foco puesto en una infidelidad por parte de Mauro Icardi, la China Suárez demostró estar segura de su pareja pero luego borró el posteo en el que expuso su descargo.

La China Suárez no se quedó callada, pero luego se retrató. / @sangrejaponesa

Las polémicas están muy lejos de mantenerse fuera de la vida de Mauro Icardi y quedó más que claro en las últimas horas. En las redes sociales y todos los medios de comunicación, se viralizó un video donde supuestamente se lo ve al futbolista en una fiesta y a los besos con una mujer que no era la China Suárez. Ambos salieron a hablar para aclarar la situación.

El video viral de la supuesta infidelidad de Mauro Icardi a la China Suárez. Para desmentirlo, Icardi usó su cuenta de Instagram y demostró estar centrado en su actual pareja como también que se encuentra muy enojado con los medios argentinos. Esto lo aclaró con frases como “Las barbaridades que hay que leer para que cuatro gatos locos se la den de periodistas" y "mi presente es INCREÍBLE y con la mujer que amo, y quiero estar toda mi vida”.

El terrible descargo de la China Suárez tras el video viral de Icardi con otra mujer Aunque Mauro Icardi dejó en claro que no se trataba de su persona en ese video viral, asegurando que sus tatuajes en el cuello no están presentes, la China Suárez también quiso hacer su descargo y usó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en historias que luego borró.

China Suárez y Mauro Icardi A pesar de todo lo dicho, la China Suárez sigue apostando por Icardi. @sangrejaponesa Muy segura de tener la verdad en su boca, la China compartió una captura del video viral y, con una postura más que directa e irónica, dijo: "Acá es así. No importa chequear (igual son parecidos". A esta corta frase le agregó emojis de risa para que se entendiera su postura al respecto de la situación.

posteo-china-suarez El posteo eliminado de la China Suárez que expuso Ángel de Brito algunas horas después. @angeldebritook “Es terrible ver que los medios argentinos mienten constantemente y que haya gente que se las crea. Que Dios te conceda sabiduría”, sumó en la misma imagen pero más abajo y en conjunto con una captura de pantalla de una noticia de un medio argentino en Instagram.