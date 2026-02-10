"Sabor a marido ajeno": los crueles ataques al pastelero de la China Suárez tras el cumple de su hija
Indignado y sobrepasado, el chef reveló que evalúa medidas drásticas ante el acoso sistemático en sus perfiles oficiales.
El clima festivo por el cumpleaños de Magnolia Vicuña se vio empañado por un fenómeno que ya es moneda corriente en el mundo digital: el "hate" desmedido. La China Suárez, recién llegada de Turquía para celebrar el aniversario de su hija, organizó una jornada soñada de sol y pileta. Sin embargo, lo que comenzó como un agradecimiento público hacia el responsable de la mesa dulce, terminó desatando una cacería de brujas virtual contra un reconocido pastelero.
El insólito hostigamiento a Damián Pier Basile por su vínculo con la China Suárez
La protagonista de Hija del Fuego no escatimó en elogios para la torta principal, una pieza inspirada en la estética ochentera de la serie de Netflix. "La perfección de tus tortas", escribió la China arrobando a Damián Pier Basile, ganador de Bake Off 2020.
Pero la visibilidad fue un arma de doble filo: en cuestión de minutos, el perfil del pastelero se inundó de agresiones vinculadas al pasado sentimental de la China Suárez. Comentarios como "Tortas sabor a marido ajeno, ¿haces?" o "¿Para encargar una torta tengo que robar un macho ajeno?", desvirtuaron por completo el trabajo artesanal del cocinero.
El asedio fue tan violento que el propio Pier Basile tuvo que salir a dar explicaciones, visiblemente afectado por la situación. En diálogo con Pronto, el pastelero expresó su desconcierto: "Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia, la hija de la China, y se me armó un quilombo tremendo. Me empezaron a bardear por todos lados y se me llenaron las redes de comentarios de gente que directamente me está diciendo que cierre el negocio".
Lo que más preocupa al ex participante del reality es el impacto económico de este ataque, ya que las agresiones se concentraron en publicaciones comerciales. "Ahora tengo que entrar a borrar los comentarios uno por uno porque los hicieron en un video que es para una marca que me contrató", explicó indignado.