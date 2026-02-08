La China Suárez acusó a una panelista por hostigamiento y estalló el escándalo: "Mier..."

La actriz explotó en las redes sociales contra una reconocida figura que habló sobre una de sus hijas.

La China Suárez volvió a estar en el centro de la polémica luego de una nueva y furiosa publicación que realizó en su cuenta de Instagram contra una conocida panelista. Todo esto se dio tras el festejo que la actriz le hizo a Magnolia por su cumpleaños.

"Victoria Braier, alias "Juariu". De hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mier...", expresó la China Suárez en sus redes sociales contra la conocida comunicadora que se encuentra trabajando en el programa de Vero Lozano.

Esta acusación viene de la mano de unas publicaciones que realizó Juariu, donde habla del traje de baño que la hija más grande de la actriz tiene puesto y que es idéntico a uno de la hija de Wanda Nara: "Parece ser y está confirmado por fuentes cercanas que la malla es un regalo de Icardi a Isi".

La China Suárez explotó contra la panelista de Telefe China Suárez La China Suárez estalló contra Juariu. Foto: Instagram / @sangrejaponesa. El festejo de cumpleaños ocurrió en las últimas horas y las hijas de Mauro Icardi no estuvieron presentes. Juariu, por otro lado, dejó en claro que "Icardi le envió una carta documento a Wanda para que vayan y el juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple".