La China Suárez estrenó un nuevo look y en las redes sociales la destrozaron: "Wandarizada"

La China Suárez decidió mostrar su nueva imagen y los usuarios realizaron una contundente comparación con la conductora de Telefe.

La China Suárez y Wanda Nara se convirtieron en enemigas luego del encuentro íntimo que mantuvo con Mauro Icardi cuando el futbolista estaba casado con la conductora de Telefe. En las últimas horas, la actriz estrenó nuevo look y no la perdonaron en redes.

Hace pocos días Eugenia Suárez estuvo festejando junto al jugador el nuevo título del Galatasaray, un lugar en el que solía estar Wanda Nara. La actriz se mostró emocionada en los festejos y, tras esto, decidió mostrar su renovada imagen.

En la foto que subió a la red social Instagram y que cosechó más de 100 mil likes, la China Suárez se mostró con un nuevo color de cabello, en este caso decidió teñirse de rubia. Esto llamó la atención y los usuarios la compararon con Wanda Nara.

El cambio de look por el que criticaron sin filtro a la China Suárez China Suárez (1) El antes y el después de la China Suárez. Foto: Instagram / @sangrejaponesa.

"Por fin soy Wanda", "Más Wandarizada que nunca", "Mauro le puso en el contrato como número 1 de ítem ser rubia como mi ex", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la China Suárez.