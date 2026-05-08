La vida de Nicolás Cabré dio un giro importante desde el distanciamiento con su hija, Rufina Cabré. En su paso por el programa Vuelta y media (Urbana Play) de Sebastián Wainraich, el actor se refirió al gran desafío personal que atraviesa desde que la niña de 12 años, se mudó a Estambul, Turquía, para vivir junto a su mamá, la China Suárez, y Mauro Icardi.

Para Nicolás , la prioridad siempre fue la felicidad y el bienestar de su hija, incluso cuando las circunstancias lo obligan a estar físicamente más lejos. “Aprendí que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos” , confesó el actor durante la entrevista, demostrando una gran capacidad de adaptación.

Embed - Nicolás Cabré se sinceró sobre la distancia con su hija Rufina y reveló cómo la atraviesa: "Yo siempre tuve..."

Aunque reconoció que la distancia le pesa, entiende que esta experiencia es enriquecedora para el crecimiento de Rufina. “Ella está conociendo otro idioma, otra cultura, y yo tengo claro que desde mi lugar tengo que apoyar las decisiones que tome” , remarcó. Además, fue contundente a la hora de definir su postura como padre frente a las adversidades o los cambios de planes: “Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”.

El cambio de país no solo implicó un rearmado logístico, sino también emocional. La nena tuvo que dejar atrás su entorno cotidiano en Argentina para empezar de cero en un continente distinto. “El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”, reflexionó Cabré.

Afortunadamente, las videollamadas y los mensajes son el puente que mantiene el vínculo intacto todos los días. “Va y viene, hablamos todo el día… La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”, aseguró.

Para cerrar, el actor dejó una sentida reflexión sobre esta nueva etapa que le toca transitar desde un rol distinto: “Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”.