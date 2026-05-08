Ranking: quiénes son los 10 periodistas con mayor impacto negativo en redes sociales en Argentina y los motivos

Un informe de Monitor Digital, tuvo por objetivo en el mes de abril analizar los 20 perfiles de periodistas más influyentes en las redes sociales . Eduardo Feinmann se posiciona primero en dicho ranking. Sin embargo, los datos revelan que estar en la cima de las menciones convive con una fuerte penalización en la imagen de los comunicadores: la visibilidad no funciona como blindaje, sino que amplifica el rechazo.

Con 1.792.500 menciones en el último año, el conductor de radio y televisión encabezó con amplia diferencia. La distancia con sus colegas es significativa: el segundo lugar fue para Jorge Rial , quien alcanzó 967.000 menciones .

Esta brecha demuestra que el periodista de Radio Mitre y A24 no solo integra la conversación, sino que la ordena. Detrás de ellos, la tropa de alta exposición se completa con figuras como Alejandro Fantino, Luis Majul, Yanina Latorre, Jonatan Viale, Antonio Laje, Esteban Trebucq, Ari Lijalad y Ángel de Brito .

Al observar la variación interanual, Feinmann reforzó su peso específico, alcanzando en abril de 2026 el 11,5% del total de menciones, su valor más alto en la serie comparada. Por el contrario, la foto muestra un ecosistema móvil con marcadas caídas, como la de Fantino , que pasó de un 9,6% en abril de 2025 a un 2,7% en la actualidad.

Visibilidad no significa una reputación positiva

Si hay algo que los datos dejaron en claro, es que el alto perfil no trajo consigo una imagen favorable. El ranking arrojó un dato transversal y contundente: ninguno de los diez periodistas más citados registró saldo a favor. Todos se ubicaron en terreno negativo, oscilando entre "malo" y "pésimo".

El más castigado de la lista fue Ari Lijalad, con -83 puntos NSR (Net Sentiment Ratio). En el otro extremo, el menos afectado fue Ángel de Brito, con -66 puntos. Por su parte, el líder en volumen, Eduardo Feinmann, quedó con un -74, un valor de negatividad intermedio dentro del grupo, aunque con un fuerte deterioro interanual en comparación a sus propios registros de hace un año.

monitor digital 3 Los periodistas con peor imagen digital. Monitor Digital

Los términos que marcaron la agenda

Durante abril se detectaron 1.899.500 menciones sobre periodistas. La conversación no giró en torno a la labor profesional o las audiencias, sino que estuvo profundamente subordinada al conflicto de poder. Las palabras más utilizadas por los usuarios marcaron la cancha: Gobierno, medios, Milei, Casa Rosada, Adorni, prensa y Justicia.

Al profundizar en el análisis de sentimiento, el panorama se vuelve más hostil. Términos como “espionaje”, “error”, “escándalo”, “censura” y “corrupción” dominaron la escena. Pero de toda la narrativa, el verbo “operar” se convirtió en la pieza clave: los usuarios ya no cuestionan solo una cobertura, sino que sugieren una intencionalidad política, transformando al periodista en un actor bajo sospecha.

Periodismo: entre las profesiones más "deterioradas"

monitor digital 6 Las profesiones peor catalogadas en redes. Monitor Digital

La centralidad de la comunicación quedó en evidencia al confirmarse que los periodistas fueron la profesión más mencionada por los argentinos, acaparando el 20,9% del total y duplicando el protagonismo de jueces, políticos y docentes.

No obstante, esta exposición tiene un costo. Con un promedio anual de -77 puntos NSR, el periodismo se posiciona como una de las profesiones con la imagen más deteriorada del mapa. La conclusión que arroja el Monitor Digital es tajante: las figuras más mencionadas conservan el poder de agenda, pero en un entorno donde liderar significa estar constantemente bajo el fuego de la crítica.