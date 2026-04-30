Libertad de prensa: Argentina cae 11 puestos en el ranking mundial en medio del escándalo de la Sala de Periodistas

La libertad de prensa en el mundo ha caído a su nivel más bajo en el último cuarto de siglo. Así lo advirtió este jueves la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su clasificación anual 2026.

El informe destaca una "espiral de violencia y represión" en América Latina, donde Argentina protagoniza uno de los descensos más marcados de la región al retroceder 11 lugares en el escalafón global .

RSF señala que los gobiernos utilizan "arsenales legislativos cada vez más restrictivos" bajo la excusa de la seguridad nacional para erosionar el derecho a la información, una tendencia que se ha profundizado desde 2001 incluso en democracias consolidadas.

El informe de este año revela una realidad alarmante: el 52,2% de los países del mundo se encuentran en una situación calificada como "difícil" o "muy grave". Esta cifra contrasta drásticamente con la primera edición del ranking en 2002, cuando los países en situaciones críticas representaban apenas el 13,7%.

RSF apunta directamente a los líderes que utilizan el "manual de la Casa Blanca" para atacar a los medios:

Estados Unidos: Bajó 7 puestos debido a las prácticas sistemáticas de Donald Trump contra la prensa, ejemplificadas en la detención y expulsión del periodista Mario Guevara.

El Salvador: Bajo el mandato de Nayib Bukele , el país continúa su retroceso en la lista.

Argentina: Bajo la gestión de Javier Milei, el país se suma al lote de naciones que replican el discurso de hostilidad hacia los periodistas.

La situación de Argentina: puesto 98 y conflicto en Casa Rosada

Argentina se sitúa ahora en el puesto 98 del ranking mundial. Los motivos del descenso, según el reporte, radican en el auge de la hostilidad institucional y los actos de violencia registrados contra cronistas que cubren manifestaciones sociales.

libertad de prensa RSF

El informe se publica en una semana marcada por el escándalo en el ámbito local. El conflicto entre el Gobierno de Milei y los medios sumó un capítulo crítico luego de que el Ejecutivo dispusiera un cierre generalizado del acceso a la prensa a Casa Rosada, restringiendo el trabajo en la histórica sala de periodistas.

“El derecho a la información está siendo erosionado por políticas que criminalizan la labor periodística y limitan el acceso físico a las fuentes oficiales”, indica el documento de RSF.