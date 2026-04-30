Polémica en San Carlos: no dejaron asumir a Marcelo Romano como concejal

El Concejo Deliberante de San Carlos decidió no dejar asumir a Marcelo Romano, concejal electo de la comuna por el espacio Provincias Unidas, debido a una condena firme que tiene por el delito de atentado a la autoridad agravado por la calidad de funcionario público, cuando era senador provincial en agosto del 2019.

Romano debe cumplir una inhabilitación para acceder a cargos públicos por 20 meses, pero aseguró a MDZ que la Justicia "aún debe dictaminar desde cuándo se toma la pena", más allá de apuntar contra el gobernador Alfredo Cornejo por una causa que asegura que fue "armada" para perjudicarlo.

Lo cierto fue que la Comisión de Poderes del Concejo Deliberante dictaminó este jueves la "suspensión" del proceso de asunción de Romano como edil, "hasta que se resuelva la situación con la Justicia".

Esta mañana, el político sancarlino denunció que el intendente Alejandro Morillas "mandó a los preventores para que no me dejen ingresar" al recinto del Concejo, que funciona en el primer piso de la terminal de San Carlos.

"No dejan inrgesar a quien no tiene precintos. No nos dejan entrar", sostuvo en sus redes sociales.

Romano había anticipado de este conflicto y sostuvo que "la dictadura minera pretende oponerse a que nosotros asumamos la banca que vos como pueblo nos diste".

En diálogo con MDZ, Romano señaló que los concejales presentes en el recinto este jueves "violaron la ley de Municipalidades porque la comisión de pliegos tiene que estar integrada por los cinco concejales que ya estaban".

Además, agregó que no le dieron "voz" para presentar su defensa (como marca la ley en el artículo 45) y también de presentar la documentación al respecto. "No me recibieron el certificado de buena conducta de fecha de hoy. Además tengo la prueba necesaria para demostrar que la el cómputo de esa pena no está firme", comentó.

La condena a Marcelo Romano

El exsenador provincial Marcelo Romano fue condenado en el marco de la causa en su contra por "atentado contra la autoridad" por un hecho ocurrido en agosto de 2019.

Según determinó la Justicia, Romano protagonizó un escándalo en agosto de 2019 luego de que la Policía retuviera a su hija mientras circulaba en un automóvil por el Acceso Sur. Los uniformados aseguran que fueron increpados por el dirigente político.

También, según la reconstrucción de la investigación, amenazó a efectivos con hacerlos echar de su puesto debido a su vínculo con el entonces ministro de Seguridad, Gianni Venier.

Como ha dicho a MDZ, Romano niega los cargos y la condena, asegura que fue una causa "armada" y adelantó que llevará a la Justicia a los uniformados que participaron del hecho. "Todo fue mentira, se habló de un examen de alcoholemia que no existió. Se confundieron de auto", planteó.

El concejal electo de San Carlos, Marcelo Romano. El concejal electo de San Carlos, Marcelo Romano.

Romano sostuvo a este medio meses atrás que esto es consecuencia y el "alto precio que hay que pagar por ser oposición al cornejismo". "Tenía una ejército de fiscales en mi contra con el fiscal Darío Tagua a la cabeza. Había una orden directa de que había que presionar", señaló.

Si bien el hecho juzgado es del 2019, tomó trascendencia cuando la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario federal que presentó el exlegislador, y por ende, dejó firme la sentencia.

El fallo, de tan solo dos carillas, rechaza la presentación de Romano al ser calificada de "inadmisible", a partir del artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación, que habilita a la Corte de la Nación a rechazar un recurso sin la necesidad de argumentar o cuando los casos fueran insustanciales, carentes de trascendencia o cuando no hubiera agravio federal suficiente. No obstante, en todo caso, el fallo queda firme.