Condena firme: qué pasará con Marcelo Romano y su asunción como concejal de San Carlos

Esta semana los 18 departamentos de Mendoza renovarán la mitad de sus concejos deliberantes, con los actos de jura y asunción en los cuerpos de los concejales electos en las últimas elecciones del 2025.

Desde este lunes y hasta el próximo jueves inclusive se realizarán los actos en cada comuna, pero la atención está puesta en San Carlos, comuna del Valle de Uco donde hay interrogantes respecto a Marcelo Romano , exlegislador provincial que ganó su banca por el espacio Provincias Unidas, pero que debe cumplir una condena por el delito de atentado a la autoridad agravado por la calidad de funcionario público, cuando era senador provincial en agosto del 2019.

La condena a Romano fue de 10 meses de prisión condicional, más una inhabilitación especial por 20 meses para ejercer cargos públicos . De esta manera, formalmente no podría acceder a su cargo de concejal este jueves.

La novedad y aspecto clave es que la condena quedó firme la semana pasada (el 23 de abril) por Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una situación judicial se da en paralelo a estos actos políticos de juras y asunciones de los cargos.

La Corte rechazó el recurso extraordinario federal que presentó Romano y con el que había apelado la ratificación de la condena por parte de la Suprema Corte de Justicia. El fallo, de tan solo dos carillas, rechaza la presentación de Romano al ser calificada de "inadmisible", a partir del artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación, que habilita a la Corte a rechazar un recurso sin la necesidad de argumentar o cuando los casos fueran insustanciales, carentes de trascendencia o cuando no hubiera agravio federal suficiente. No obstante, en todo caso, el fallo queda firme.

Marcelo Romano irá al acto de asunción en San Carlos, pero el partido aún no decide

Lo cierto es que Romano, a pesar del revés judicial, irá este jueves al acto de asunción como concejal. En diálogo con MDZ, el concejal electo señaló que la causa fue "armada" contra él, pero al margen sostuvo que está "en regla" para asumir a su cargo como concejal y que ya lo notificaron de su asunción (ndr: ver en la imagen), más allá de que la pena aplica esos 20 meses de inhabilitación para acceder a cargos públicos.

A pesar de la condena firme de la Corte Suprema, Romano asegura que tiene "más instancias de apelación" al tribunal de primera instancia que lo condenó, sobre todo porque "no se han expedido sobre el cálculo de la pena", es decir, desde cuándo debería comenzar a contarse. Juristas consultados por MDZ aseguran lo contrario: que debería empezar a contarse desde que el fallo queda firme.

"La condena no sólo es injusta sino que está mal calculada. Yo tengo el certificado de buena conducta (de antecedentes penales) y lo presenté ante el Concejo Deliberante de San Carlos", sostuvo Romano.

DECRETO HCD ASUNCIÓN

Consideró también que "el cuerpo deliberativo es soberano y debe aceptar" su asunción al cargo. "Yo estoy proclamado para acceder al cargo", reiteró.

Sobre el caso en sí, Romano volvió a cuestionar a la Justicia y también habló de un "tráfico de influencias". Cuestionó el hecho que "casualmente haya aparecido el fallo justo en estos días", y se alarmó que su notificación fue el 24 de abril, "un día después de la nota en los medios de comunicación. Me enteré por los medios", acusó.

Mientras tanto, el "caso Romano" va por distintos carriles. Al margen de su interés en asumir, el referente del espacio Provincias Unidas y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, aseguró a MDZ que no está todo resuelto, al indicar que este martes habrá una reunión para tratar el tema.

Sergio Marinelli en legislatura JORGE DIFONSO MARCELO ROMANO.jpg Jorge Difonso y Marcelo Romano. Alf Ponce/MDZ

No obstante, adelantó un apoyo al concejal electo: "Lo vamos a tratar en el espacio. Pero si tenía impedimento judicial no habría podido ser candidato. Es chicana. Con la ley de ficha limpia es claro", consideró el referente sancarlino.

Qué dicen los concejales de San Carlos

MDZ dialogó también con el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Méndez (Frente Cambia Mendoza), quien no fue concreto a la hora de marcar cómo trabajará el cuerpo a la hora de tomar una decisión.

"Como Presidente mandé a notificar a todos los ciudadanos electos el último 26 de octubre , es mi deber como presidente del Concejo Deliberante. Ellos tienen q presentar una serie de requisitos y ahí la Comisión de Poderes dictamina. Eso es todo el proceso administrativo que se hace", se limitó a comentar.

Concejo Deliberante de San Carlos Concejo Deliberante de San Carlos Prensa: Concejo Deliberante de San Carlos

Lo cierto es que el radicalismo a nivel provincial asegura que Romano "no puede asumir porque rigen los 20 meses de inhabilitación". "O no asume y quedan esos 20 meses corriendo o renuncia a su cargo y asume quien le sigue en la lista", consideraron.

En tanto, la concejal radical Agustina Testa, explicó a MDZ que "es el propio Cuerpo el encargado de la aceptación o nulidad sobre cada miembro del mismo".

"Como Concejo no debería irse en contra de una medida Judicial que excede a este Poder Legislativo", anticipó, y agregó que sobre Romano "pesa una condena cuya sentencia ya quedó firme y que le impide ejercer cualquier cargo público por 20 meses. Lo recurrió en todos los niveles, hasta en la Corte Suprema de la Nación y en todas las instancias eso fue denegado y se ratificó su condena. Por lo tanto, tiene que cumplirla como cualquier ciudadano debería en su lugar, y nosotros no podemos avalar que así no lo haga", adelantó.

Por otro lado, sostuvo que ésta "es una cuestión que excede a cualquier partido político, es meramente ético e institucional".

"La fuerza que se ganó una banca en el Concejo en las elecciones pasadas merece su representación y nadie está en contra de ello, pero él ya está condenado como es de público conocimiento, entonces son ellos como espacio quienes deberían tomar una decisión para continuar o no con dicha representación", opinó.

El fallo de la Corte Suprema contra Marcelo Romano