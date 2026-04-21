Tamara Pettinato rompió el silencio tras la condena a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: "Alejada de..."

Luego de que la Justicia diera a conocer el veredicto en el juicio contra Felipe Pettinato por el trágico incendio en su departamento que le costó la vida a su amigo y neurólogo, Melchor Rodrigo, su hermana Tamara Pettinato decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales.

En un contundente posteo, la conductora y panelista fijó la postura de su familia frente a la decisión judicial, remarcando las dificultades que atravesaron durante el proceso y adelantando que apelarán la medida en una instancia superior.

En su comunicado, Tamara apeló a la prudencia a la espera de conocer los fundamentos completos de la sentencia, pero destacó un punto clave para su entorno: "Lo que queda claro es que para el tribunal fue un accidente" .

A pesar de la resolución, la mediática dejó en claro que la familia no está conforme con el desarrollo del debate oral. "Sin perjuicio de la decisión del tribunal, nosotros seguimos sosteniendo que en el juicio no quedó probada la conducta de Felipe", afirmó de manera categórica.

"Una acusación alejada de la realidad"

portada hermanos pettinato Tamara y Felipe Pettinato. Archivo MDZ

La hermana de Felipe aseguró que aún "no se sabe con certeza qué fue lo que pasó" la noche del fatal siniestro, y depositó su confianza en la siguiente etapa del proceso legal. Según detalló, la apelación y los próximos pasos en la Justicia quedarán en manos de sus abogados, arrobando al usuario @frontini y mencionando al letrado Lucio Simonetti.

Además del aspecto legal, Tamara hizo especial énfasis en el dolor y el desgaste psicológico que significó el caso para su círculo íntimo.

"Fue muy difícil como familia atravesar este juicio durante todo este tiempo teniendo que defendernos, en tribunales y también en los medios, de una acusación que siempre supimos alejada de la realidad", lamentó en su escrito.

Para finalizar la publicación, Tamara dedicó unas cálidas palabras a su entorno y a quienes les brindaron apoyo en este delicado momento: "Quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron y se preocuparon por Felipe. También por mí y por los míos. Gracias de verdad".