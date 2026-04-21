Florencia Peña reveló detalles de sus prácticas íntimas y sus juguetes sexuales: "Soy muy..."

Florencia Peña pasó por Las chicas de la culpa y no esquivó ningún tema vinculado a su vida privada. Con la honestidad que la caracteriza, repasó anécdotas cargadas de humor sobre su faceta más audaz, el uso de elementos eróticos en su hogar y las curiosas situaciones que vive debido a la cantidad de objetos que ha acumulado con el paso de los años.

La conversación se encendió cuando surgió el interrogante sobre el uso de vestuarios temáticos en la pareja. Lejos de mostrarse reservada, la actriz admitió que esta práctica solía ser una constante en sus vínculos. "Bueno, a veces pasa", señaló la artista para luego añadir que "antes era asiduo", dando a entender que la interpretación de personajes era una pieza fundamental de su dinámica amorosa.

Sobre la logística de estos encuentros, Peña detalló que prefiere que exista una mínima organización previa para que el juego funcione. "Espérame que yo vengo… pero hay un abogado del otro lado, hay que más o menos indicarle. No podés dejar a libre albedrío. No es Improcrash", comentó la invitada.

Respecto a su método, la actriz destacó que la incertidumbre era el motor de la situación: "Yo salía, no se sabía con qué iba a entrar. O sea, todo era sorpresa". Sin embargo, no siempre el resultado era el esperado, ya que su veta actoral a veces derivaba en situaciones demasiado graciosas. Entre sus personificaciones más recordadas aparecieron la clásica enfermera y también la empleada de limpieza de un hotel. "Entraba por zonas cómicas que no ayudaba. La bajaba", reconoció la artista sobre aquellos momentos donde las risas terminaban por disipar la tensión romántica.

Florencia Peña en Las chicas de la culpa 3 La artista no esquivó ninguna pregunta sobre su vida privada y sorprendió con sus revelaciones. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

El punto más alto de la entrevista llegó cuando Florencia Peña describió un hallazgo fortuito mientras realizaba tareas de limpieza en su vivienda. "El otro día estuvimos con las chicas en casa ordenando cosas y aparecían de todo tipo de consoladores. Me mandaban fotos y me decían: '¿Y con esto qué hacemos?'", recordó la invitada.

Debido a que durante mucho tiempo fue la cara visible de una tienda erótica, su stock de productos alcanzó niveles insospechados. "Yo soy muy tester", confesó al explicar por qué posee tantos ejemplares distintos en su poder. La acumulación llegó a tal punto que los objetos parecían multiplicarse por cuenta propia. "Aparecen en lugares que vos decís: '¿Cómo llegó esto acá?' Abrís un cajón y hay dos satisfyer...", comentó Peña.

Quienes la ayudaban a limpiar le consultaron si debían deshacerse de los elementos o conservarlos, la actriz no dudó en su directiva y les ordenó: "Guardalo". Para cerrar la anécdota, Peña confesó entre risas que hasta llegó a ofrecerles que se los quedaran para uso personal, aunque rápidamente recapacitó sobre lo extraño y poco higiénico que resultaba ese ofrecimiento.