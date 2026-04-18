"Hasta para un touch and go": Luciana Salazar contó por qué es "recontra exigente" cuando un hombre intenta conquistarla
Luciana Salazar estuvo en Ángel Responde y reveló el riguroso filtro que aplica con los hombres, incluso para encuentros casuales.
Luciana Salazar volvió a dar que hablar tras su paso por Ángel Responde, programa emitido por Bondi Live, donde se mostró sincera al hablar de su vida sentimental y dejó en claro cuáles son sus límites.
Durante la charla, la modelo compartió una situación que vivió recientemente: "Hace unos días estaba almorzando con un amigo y una persona se acerca y me dice: 'Vos sos la chica más difícil'. Y le dije: 'sí, muy bien'".
Esto fue lo que contó Luciana Salazar en Ángel Responde
Lejos de esquivar esa imagen, la mediática reforzó esa idea y fue tajante al describirse. "Así como la gente me ve, soy recontra exigente, hasta para un touch and go lo soy. Analizo todo y si algo no me gusta, afuera, chau", afirmó Salazar dejando claro que no hace concesiones en ningún tipo de vínculo.
En ese marco, Luciana también habló de su recorrido sentimental y aprovechó para desactivar ciertos mitos que circularon en torno a sus parejas. "No fui muy botinera, estuve con dos jugadores de fútbol, creo que hice más lío en el ATP", dijo la mediática.
"Los actores y los modelos me aburren un poco, elijo más a los empresarios", reveló Luciana Salazar, diferenciándose de etapas anteriores y mostrando una preferencia por perfiles alejados del ambiente artístico.
Además, la modelo recordó el episodio que la vinculó con Ramiro Marra, luego de que se los viera juntos y surgieran versiones de romance. "Me dijo que me encaró porque era su amor platónico y que yo lo había 'pateado' porque estaba de novia", contó Salazar.