"Hasta para un touch and go": Luciana Salazar contó por qué es "recontra exigente" cuando un hombre intenta conquistarla

Luciana Salazar volvió a dar que hablar tras su paso por Ángel Responde , programa emitido por Bondi Live, donde se mostró sincera al hablar de su vida sentimental y dejó en claro cuáles son sus límites.

Durante la charla, la modelo compartió una situación que vivió recientemente: "Hace unos días estaba almorzando con un amigo y una persona se acerca y me dice: 'Vos sos la chica más difícil'. Y le dije: 'sí, muy bien'".

Luciana Salazar Contó Por Qué Es Recontra Exigente Con Los Hombres

Lejos de esquivar esa imagen, la mediática reforzó esa idea y fue tajante al describirse. "Así como la gente me ve, soy recontra exigente, hasta para un touch and go lo soy. Analizo todo y si algo no me gusta, afuera, chau", afirmó Salazar dejando claro que no hace concesiones en ningún tipo de vínculo.

En ese marco, Luciana también habló de su recorrido sentimental y aprovechó para desactivar ciertos mitos que circularon en torno a sus parejas. "No fui muy botinera, estuve con dos jugadores de fútbol, creo que hice más lío en el ATP", dijo la mediática.

Luciana Salazar (3) La modelo contó en Ángel Responde que analiza todo.

"Los actores y los modelos me aburren un poco, elijo más a los empresarios", reveló Luciana Salazar, diferenciándose de etapas anteriores y mostrando una preferencia por perfiles alejados del ambiente artístico.

Además, la modelo recordó el episodio que la vinculó con Ramiro Marra, luego de que se los viera juntos y surgieran versiones de romance. "Me dijo que me encaró porque era su amor platónico y que yo lo había 'pateado' porque estaba de novia", contó Salazar.