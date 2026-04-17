Por qué Italia todavía sueña con jugar el Mundial 2026 y la declaración de Infantino que le quita chances

A semanas de la dolorosa eliminación ante Bosnia y Herzegovina que la dejó sin la clasificación por tercera vez al hilo, la Selección de Italia todavía se ilusiona con jugar el Mundial 2026 . Sí, por más imposible que parezca, el combinado europeo mantiene una mínima esperanza para no quedarse afuera de la máxima cita por tercera vez consecutiva.

El motivo es claro: la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán . Como el conflicto bélico no cesa pese a las tratativas por llegar a la paz, los asiáticos, que deberán disputar los tres partidos de su grupo en suelo norteamericano, siguen poniendo en duda su participación . Y ahí es donde entra en juego la Azzurra.

En caso de que la selección iraní pegue el portazo y decida bajarse del Mundial , la FIFA deberá decidir en tiempo récord quién ocupa la plaza vacante. En ese sentido, entre el abanico de posibilidades hay una opción que deja a Italia como principal candidato.

Según reveló el prestigioso medio The Athletic, la cuatro veces campeona del mundo está esperando pacientemente una posible invitación del ente presidido por Gianni Infantino . Para eso, se ampara del artículo 6.7 de la normativa de la FIFA, que establece que el organismo podría designar un sustituto a su discreción en caso de renuncia o, en este caso puntual, boicot.

En medio de la tensión internacional, Infantino habló con Trump por la participación de Irán en el Mundial.

Las últimas declaraciones de Infantino que apaga el sueño de la Azzurra

No obstante, más allá de las amenazas y las especulaciones, Infantino volvió a referirse al tema en los últimos días y se animó a asegurar que el país de Asia estará en el Mundial. "Irán vendrá seguro. Por supuesto, esperamos que, para entonces, la situación sea pacífica, porque eso sin duda ayudaría", afirmó el presidente, durante su participación en el Foro 'Invest in America' de la cadena CNBC.

A su vez, el máximo dirigente suizo-italiano contó que tuvo una charla con los futbolistas de la selección y estos le confesaron su postura. "Representan a su pueblo, se han clasificado y los jugadores quieren jugar", sentenció.

Con este panorama, todo queda atado a la decisión final que vaya a tomar la Federación iraní, a quien la FIFA ya le dijo "no" para mudar sus partidos a México y ahora pidió garantías de seguridad durante toda su estadía en territorio estadounidense. ¿Se abre la puerta para Italia? Es muy difícil, pero...