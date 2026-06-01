El calvario de Neymar: del regreso soñado al Santos a otro Mundial en duda

Neymar atraviesa, desde hace más de un año, uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional. Entre lesiones musculares, recaídas, operaciones y largos períodos de recuperación, el delantero brasileño acumuló una extensa inactividad que volvió a poner en duda su continuidad física al máximo nivel.

La nueva lesión muscular sufrida en el gemelo derecho volvió a encender las alarmas en Brasil, aunque en realidad se trata de un nuevo episodio dentro de una secuencia de problemas físicos que acompaña al futbolista desde aquella grave lesión sufrida con la selección brasileña frente a Uruguay en 2023.

Aquel partido disputado en Montevideo por las Eliminatorias sudamericanas marcó un quiebre en la carrera del delantero. Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, una lesión que modificó completamente el tramo más reciente de su carrera.

La lesión sufrida con la selección brasileña marcó el comienzo de un extenso proceso de recuperación. Desde entonces, Neymar acumuló cerca de 700 días de baja entre ausencias, rehabilitaciones y descansos físicos, según datos publicados por Transfermarkt.

En ese momento, el delantero todavía pertenecía al Al-Hilal de Arabia Saudita, aunque nunca logró recuperar continuidad tras la operación en la rodilla. Los problemas físicos comenzaron a repetirse y afectaron tanto su rendimiento como su presencia en la selección brasileña.

Con el objetivo de reencontrarse futbolísticamente, Neymar decidió regresar al Santos a comienzos de 2025. Su vuelta al club donde debutó profesionalmente fue presentada como uno de los grandes acontecimientos del fútbol brasileño y generó una enorme expectativa entre los hinchas.

Neymar.jpg Santos anunció la vuelta de Neymar a principios del 2025. @SantosFC

Las lesiones de Neymar continuaron

Sin embargo, el regreso no significó el final de sus problemas físicos. Durante 2025, el delantero sufrió distintas lesiones musculares en los muslos y también volvió a presentar molestias en el menisco de la rodilla izquierda.

Aun así, Neymar intentó mantenerse competitivo y terminó siendo una pieza importante para que Santos lograra asegurar la permanencia en la primera división del Brasileirao. En total, disputó 28 partidos, marcó 11 goles y aportó 4 asistencias.

Después de finalizar la temporada, el brasileño se sometió a una artroscopia para corregir la lesión en el menisco. A partir de allí, llevó adelante un programa específico de recuperación, control de cargas y descansos pensado especialmente para evitar nuevas recaídas.

Durante varios meses, el plan pareció dar resultado. Neymar logró encadenar cierta continuidad y volvió a mostrarse físicamente competitivo, algo que terminó influyendo en la decisión de Carlo Ancelotti de incluirlo en la lista para el Mundial 2026.

Neymar Selección de Brasil La convocatoria de Neymar generó gran expectativa en Brasil. EFE

Un Mundial condicionado nuevamente por su físico

La convocatoria de Neymar representó una de las grandes novedades de Brasil para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El propio Ancelotti había dejado claro en reiteradas oportunidades que solo tendría en cuenta al delantero si lograba alcanzar una condición física estable.

Sin embargo, un día antes de la lista definitiva, el futbolista volvió a sufrir molestias. El 17 de mayo sintió un pinchazo en el gemelo durante un partido del Brasileirao y las alarmas se encendieron inmediatamente.

Santos informó inicialmente que se trataba de “un edema”, aunque posteriormente los estudios realizados por la Confederación Brasileña de Fútbol confirmaron una lesión de grado II en el gemelo derecho.

Así, a sus 34 años, Neymar vuelve a convivir con una situación que ya marcó gran parte de los últimos tiempos de su carrera: la dificultad para sostener continuidad física. Y aunque Brasil todavía espera contar con él en el Mundial, las lesiones volvieron a instalarse como el principal obstáculo para una de las mayores figuras de la historia reciente del fútbol brasileño.