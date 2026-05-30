Ancelotti dio una desopilante respuesta cuando le preguntaron por la convocatoria de Neymar pese a su lesión

A pesar del delicado estado físico de Neymar a dos semanas del debut mundialista, Carlo Ancelotti confía en su recuperación para el desarrollo del torneo.

Tras muchos meses de incertidumbre, Carlo Ancelotti decidió convocar a Neymar para la lista de 26 futbolistas de la Selección de Brasil para el Mundial 2026. De este modo, quien es uno de los mejores futbolistas del siglo XXI tendrá la oportunidad de jugar su cuarta y última Copa del Mundo, con la ilusión de sumar la sexta estrella.

Sin embargo, a los pocos días de confirmarse su presencia en la nómina, se conoció que el 10 del Santos sufría una lesión de grado dos en la pantorrilla derecha y no un simple edema, como se presuponía antes de anunciar el plantel definitivo. Esto encendió todas las alarmas y volvió a instalar la duda sobre su participación en el certamen más importante de todos.

La desopilante respuesta de Ancelotti sobre la lesión de Neymar La desopilante respuesta de Ancelotti sobre la lesión de Neymar En ese sentido, este sábado le preguntaron a Carletto en conferencia de prensa si lo hubiera llamado a Ney en caso de haber sabido la gravedad real de su dolencia física. "En Italia decimos: 'Si mi abuelo tuviera ruedas, sería un auto'. Neymar estaba entre los 26 elegidos el día del anuncio", respondió de manera inesperada e irónica el DT de 66 años, provocando una carcajada generalizada en la sala.

"Antes de la convocatoria, recibimos un comunicado del Santos sobre un pequeño problema, un edema, y dejamos que el club gestionara el tema hasta el 27. Convocamos al jugador porque debía estar. Cuando llegó el 27, la CBF tomó conocimiento del problema y nos hicimos cargo. Creemos que va a recuperarse pronto, está trabajando bien, está animado. Si no puede estar en el primer partido, estará en el segundo. No vamos a cambiar a nadie, los 26 elegidos jugarán el Mundial", aseguró Ancelotti luego, como para llevar tranquilidad a todos los fanáticos.