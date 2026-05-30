¡Alerta, Selección! Leandro Paredes se lesionó y se perderá los amistosos: ¿llega al Mundial?

Paredes sufrió un desgarro durante el partido de Boca contra Universidad Católica y genera dudas a poco más de 2 semanas del estreno mundialista de Argentina.

Leandro Paredes viene de sufrir un duro golpe el último jueves con la inesperada eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en poco más de 24 horas recibió otro que podría ser todavía mucho más grande, pues terminó lesionado luego del partido contra la Universidad Católica en la Bombonera.

Durante el encuentro se lo vio un tanto disminuido físicamente y en las últimas horas se confirmó que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, lo que enciende las alarmas a tan solo 17 días del debut de la Selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026 (el martes 16 de junio a las 22 horas).

Leandro Paredes está descartado para los amistosos previos paredes seleccion Paredes está en duda a poco más de dos semanas del debut. @leoparedes20 Con este panorama, el 5 xeneize queda automáticamente descartado para los amistosos previos ante Honduras (el sábado 6 de junio en Texas) e Islandia (el martes 9 en Auburn), y es muy difícil que pueda llegar al estreno mundialista contra el combinado africano, ya que este tipo de dolencias suelen requerir un mínimo de tres semanas de recuperación.

En primera instancia, la intención de Lionel Scaloni y el cuerpo técnico es preservarlo y esperarlo hasta último momento, por lo que si evolucionas bien, la presencia de Lean en la Copa del Mundo no corre riesgo. Sin embargo, deberá ser seguido de cerca en el día a día y ver cómo llega al lunes 15 de junio.