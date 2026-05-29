La feroz autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca en la Libertadores: "No estuvimos a la altura"

Leandro Paredes lanzó una fuerte autocrítica luego de la derrota y eliminación del Xeneize frente a la Universidad Católica en el certamen continental.

Boca recibió un mazazo ante su gente. El equipo comandado por Claudio Úbeda necesitaba ganar ante la Universidad Católica para meterse en los octavos de final y seguir con vida en la Copa Libertadores, pero, una vez más, volvió a fallarle a todos sus hinchas: perdió 1-0 ante los Cruzados y quedó eliminado en la fase de grupos.

Con este resultado, el Xeneize jugará los playoffs de la Copa Sudamericana en la última semana de septiembre frente a O’Higgins de Chile, quien finalizó segundo en su grupo por detrás del San Pablo.

Luego de irse silbado y chiflado por todos sus hinchas, el plantel de Boca no habló con la prensa a excepción de Leandro Paredes, quien como capitán dio la cara tras la durísima y bochornosa eliminación. En zona mixta, el húmero 5 hizo una fuerte autocrítica luego del duro golpe que recibieron ante su público.

La brutal autocrítica de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca La brutal autocrítica de Leandro Paredes tras la eliminación de Boca X @SC_ESPN

"Los objetivos que teníamos no los logramos. Duele. Teníamos mucha ilusión de pelear por esta competición. La anterior, también. Queda pensar en lo que viene, hacer autocrítica. Claramente no estuvimos a la altura. A pensar en lo que viene", expresó. "Ligamos muy poco. Los últimos partidos en casa, sea Huracán, Cruzeiro, sea hoy también... Nos llegaron una sola vez con Cruzeiro y nos hicieron el gol, hoy también. Nos patearon una vez sola y nos hicieron el gol. No son excusas, pero estamos ligando poco", agregó.