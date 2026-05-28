Decepcionante: Boca cayó 1-0 ante Universidad Católica en la Bombonera y quedó afuera de la Copa Libertadores

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en fase de grupos . Obligado a ganar para clasificar a octavos de final, no pudo imponerse este jueves contra Universidad Católica en la Bombonera, perdió 1-0 y finalizó tercero en su zona con 7 puntos, por lo que bajó a los playoffs de la Sudamericana .

En un duelo en el que el Xeneize fue amplio dominador desde el juego, la posesión y la cantidad de oportunidades, a la visita le alcanzó un certero remate de afuera del área de Clemente Montes sobre el cierre del primer tiempo para quedarse con el triunfo y el primer lugar del Grupo D. Cruzeiro pasó como 2° y Barcelona de Guayaquil finalizó 4° y no tendrá más competencia internacional en lo que queda del año.