Octavos de final de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo juegan

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 16 equipos clasificados a los octavos de final del torneo más importante del continente. Tras una última jornada cargada de emoción - y con la eliminación de Boca como nota destacada -, los clubes que continúan en carrera ya conocen en qué bombo estarán para el sorteo de la próxima instancia.

Entre los clasificados aparecen varios candidatos históricos, aunque también hubo lugar para grandes sorpresas. Uno de los casos más destacados fue el de Independiente Rivadavia, que logró meterse entre los mejores 16 equipos del certamen y selló una campaña histórica a nivel internacional.

Independiente Rivadavia fue la gran sorpresa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El sorteo de la siguiente fase se realizará este viernes desde las 12 (hora argentina). La ceremonia podrá seguirse en Argentina y en el resto del mundo a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol . Además, en territorio argentino también estará disponible mediante el Plan Premium de Disney+.

Los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los equipos fueron divididos en dos bombos de cara al sorteo de los cruces de octavos de final. En el Bombo 1 quedaron los líderes de cada grupo, mientras que en el Bombo 2 estarán los escoltas.

Bombo 1

Flamengo

Independiente Rivadavia

Independiente del Valle

Liga de Quito

Corinthians

Universidad Católica

Coquimbo

Cerro Porteño

Bombo 2

Rosario Central

Mirassol

Platense

Estudiantes

Palmeiras

Deportes Tolima

Cruzeiro

Fluminense

octavos libertadores Quedaron definidos los equipos que disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores. Conmebol

El sorteo de los octavos de final definirá los cruces entre los equipos de ambos bombos, con la ventaja de definir la serie como local para quienes terminaron primeros en sus respectivos grupos.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores

La primera ronda de eliminación directa de la Libertadores se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. Los partidos de ida se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas tendrán lugar del 18 al 20 del mismo mes.

Cuartos de final

Partidos de ida: del 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: del 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

Sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La definición de la Copa Libertadores 2026 volverá a disputarse a partido único y tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del fútbol sudamericano.