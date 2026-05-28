Independiente Rivadavia ya ganó casi 6 millones de dólares en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia no solo está haciendo historia desde lo deportivo en la Copa Libertadores. También atraviesa un momento económico impensado hace apenas algunos años: la Lepra ya acumuló cerca de 6 millones de dólares en premios tras su brillante participación en la fase de grupos.

El equipo mendocino aseguró una cifra millonaria gracias a su clasificación a los octavos de final, instancia que entrega un premio superior al millón de dólares y que se suma a todo lo cosechado previamente por participar y avanzar en el torneo continental.

La cifra total surge de distintos ingresos otorgados por Conmebol durante la competencia:

Con todo eso, Independiente Rivadavia ya ronda los 6 millones de dólares , un número gigantesco para la realidad económica del club y también para el fútbol mendocino.

Independiente en Bolivar

Un impacto deportivo y económico

La campaña internacional no solo posicionó a la Lepra a nivel continental, sino que además le permitirá fortalecer su estructura institucional, mejorar infraestructura y potenciar futuras incorporaciones.

En el mundo del fútbol moderno, competir internacionalmente puede cambiar la economía de un club. Y eso es exactamente lo que empieza a ocurrir en Independiente.

Porque además del sueño deportivo, la Libertadores también representa un salto financiero histórico para la institución azul.