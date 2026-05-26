El esperado regreso que tendrá Independiente Rivadavia para su último partido del semestre

Independiente Rivadavia ajusta detalles para el último partido del semestre, que será este miércoles desde las 21.30 cuando visite a Bolívar de Bolivia por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América . Para ese encuentro, Alfredo Berti tomó la determinación de convocar a un futbolista muy pedido por los hinchas .

Con la clasificación a octavos de final y el primer puesto asegurados, ahora el Azul del Parque buscará finalizar como uno de los mejores primeros con el objetivo de contar con la posibilidad de definir más series en condición de local en caso de avanzar en la actual copa.

Hasta ahora, la Lepra aparece en el tercer lugar de la tabla general con la misma cantidad de puntos (13) que Flamengo y Rosario Central , pero con menor diferencia de goles. Mientras que los otros dos equipos cuentan con +9, el CSIR aparece con +7, por lo que deberá buscar superar también esa distancia.

En la última jornada, los brasileños recibirán a Cusco de Perú , este martes a las 21.30, mientras que los rosarinos visitarán a Independiente del Valle de Ecuador el miércoles a las 19.

El esperado regreso que tendrá Independiente Rivadavia

De cara al choque ante los bolivianos, que finalmente se jugará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, el entrenador Alfredo Berti definirá en las próximas horas el equipo titular, a la espera de una definición por la situación de Sebastián Villa, quien no fue convocado por Colombia para jugar el Mundial 2026.

Sequeira ve Barracas Central.jpg El último partido que jugó Sequeira fue ante Barracas por la fecha 10 del torneo Apertura. Podría volver tras 87 días. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sin embargo, todo indica que la Lepra contará con un esperado regreso entre los convocados. Se trata del mediocampista Luis Sequeira, quien volvería a estar en consideración del cuerpo técnico después de más de dos meses para el que será el último compromiso del semestre, ya que el choque con Tigre por la Copa Argentina se pasó para después del Mundial.

La última vez que el futbolista vistió la camiseta azul había sido el 11 de marzo pasado, en la derrota por 2 a 1 ante Barracas Central, en donde ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo.