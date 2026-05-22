Boca va por Alfredo Berti: el DT de Independiente Rivadavia gana fuerza para reemplazar a Úbeda

Boca Juniors empató frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores y encendió las alarmas. El irregular presente futbolístico y la falta de respuestas desgastan la figura de Claudio Úbeda, cuya relación con los hinchas no atraviesa su mejor momento. El margen de error es cada vez menor.

Aunque por ahora no existe una decisión oficial, en Boca saben que el margen de error es cada vez menor y que, si los resultados no aparecen en el corto plazo, el ciclo del entrenador podría llegar rápidamente a su fin.

En ese escenario, ya comenzaron a aparecer nombres fuertes para ocupar el banco de suplentes y, según pudo averiguar este medio, uno de los que más consenso genera es el de Alfredo Berti. El actual entrenador de Independiente Rivadavia ya había sonado en otras oportunidades para desembarcar en el club de la Ribera, aunque esta vez su apellido parece haber tomado mucha más fuerza.

El gran trabajo realizado por Berti en la Lepra mendocina lo posicionó como uno de los entrenadores argentinos con mejor consideración dentro del fútbol local. Su estilo, el conocimiento del club y la buena relación con Juan Román Riquelme aparecen como factores claves que podrían acercarlo a Boca.

Además, su pasado como jugador xeneize suma un punto extra en una institución donde el sentido de pertenencia suele pesar mucho a la hora de elegir entrenadores.

Claro que todavía quedan muchos temas por resolver: el contrato vigente con Independiente Rivadavia, la postura del propio Berti y las negociaciones que deberían darse entre ambas instituciones. Sin embargo, en Boca ya trabajan pensando en un posible recambio y el nombre del DT del equipo mendocino habría picado en punta.

BERTI bLINDER Alfredo Berti, modo Copa Libertadores.

Berti, el posible “2x1” que ilusiona a Boca

La llegada de Berti no sería el único movimiento que analiza el Consejo de Fútbol. Desde hace tiempo, Sebastián Villa aparece nuevamente en el radar de Boca, que sueña con concretar su regreso.

Las negociaciones, igualmente, no serían sencillas. El conflicto judicial que mantuvo el delantero con el club dejó heridas abiertas y la operación parecía prácticamente imposible hace algunos meses. Pero en Boca creen que la presencia de Berti podría destrabar parte de la situación.

El entrenador mantiene una muy buena relación futbolística con Villa y eso alimenta la ilusión de concretar un “2x1” que seduce a Riquelme y a su entorno. Aunque también saben que no será nada fácil convencer a Independiente Rivadavia de desprenderse, al mismo tiempo, de su entrenador y de una de sus principales figuras.

En Mendoza entienden que perder a Berti y a Villa significaría un golpe deportivo enorme para el proyecto encabezado por Daniel Vila. Por eso, mientras Boca empieza a imaginar su futuro, en la Lepra ya miran de reojo lo que sucede en Brandsen 805.