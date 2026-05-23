El mensaje de Toto Wolff para desactivar el conflicto interno en Mercedes: "Podemos aprender muchísimo"
Luego de la picante pelea entre sus dos pilotos, Toto Wolff habló con la prensa oficial de la F1 y calmó las aguas tras lo ocurrido en la Sprint de Canadá.
La Sprint del Gran Premio de Canadá desató una de las primeras peleas de la temporada de la Fórmula 1: George Russell y Kimi Antonelli, ambos compañeros de equipo en Mercedes, tuvieron un tenso cruce en pista que luego se trasladó a unas picantes declaraciones del líder del campeonato mundial.
La maniobra que desató el caos en la escudería alemana fue cuando el joven italiano intentó superar al británico en la curva 1, hubo un roce entre los dos Mercedes y Kimi terminó fuera de pista tras cortar la chicana por el césped. La situación fue aprovechada por Lando Norris, que avanzó al segundo puesto mientras Russell mantenía el liderazgo.
En medio de la carrera, Toto Wolff intentó desactivar el conflicto y le pidió a Antonelli que evitara seguir protestando por radio. Más tarde, el jefe de Mercedes volvió a referirse al episodio y aseguró: “No es la primera vez que hablamos de esto. No lo discutimos por radio, sino internamente entre nosotros”.
Toto Wolff le puso paños fríos a la pelea Antonelli-Russell
Ahora, tras concluir la Sprint del GP de Canadá, el jefe de equipo habló con la prensa oficial de la Fórmula 1 y le puso paños fríos al asunto: "Buen espectáculo, y la carrera también fue buena. Para nosotros, en realidad fue una muy buena experiencia de aprendizaje sobre cómo queremos hacer las cosas, o también sobre cómo no queremos hacerlas", lanzó.
"Se ve hasta qué punto se puede perder rápidamente una ventaja cuando simplemente luchamos demasiado duro entre nosotros. Y siempre hay dos personas implicadas. Así que vamos a hablar de ello: ¿qué podemos aprender, qué conclusiones podemos sacar, para simplemente evitar este tipo de situaciones en el futuro?", continuó.
Y por último, cuando le preguntaron sobre la forma en que Kimi Antonelli se exaltó y sobre una posible afirmación de su carácter, Toto Wolff no se muestra especialmente sorprendido. "No se puede esperar tener un león en el coche y un cachorro fuera de él", cerró.