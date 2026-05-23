El mensaje de Toto Wolff para desactivar el conflicto interno en Mercedes: "Podemos aprender muchísimo"

Luego de la picante pelea entre sus dos pilotos, Toto Wolff habló con la prensa oficial de la F1 y calmó las aguas tras lo ocurrido en la Sprint de Canadá.

La Sprint del Gran Premio de Canadá desató una de las primeras peleas de la temporada de la Fórmula 1: George Russell y Kimi Antonelli, ambos compañeros de equipo en Mercedes, tuvieron un tenso cruce en pista que luego se trasladó a unas picantes declaraciones del líder del campeonato mundial.

La maniobra que desató el caos en la escudería alemana fue cuando el joven italiano intentó superar al británico en la curva 1, hubo un roce entre los dos Mercedes y Kimi terminó fuera de pista tras cortar la chicana por el césped. La situación fue aprovechada por Lando Norris, que avanzó al segundo puesto mientras Russell mantenía el liderazgo.

mercedes canadá La Sprint de Canadá dejó heridas en Mercedes. X @F1

En medio de la carrera, Toto Wolff intentó desactivar el conflicto y le pidió a Antonelli que evitara seguir protestando por radio. Más tarde, el jefe de Mercedes volvió a referirse al episodio y aseguró: “No es la primera vez que hablamos de esto. No lo discutimos por radio, sino internamente entre nosotros”.

Toto Wolff le puso paños fríos a la pelea Antonelli-Russell Ahora, tras concluir la Sprint del GP de Canadá, el jefe de equipo habló con la prensa oficial de la Fórmula 1 y le puso paños fríos al asunto: "Buen espectáculo, y la carrera también fue buena. Para nosotros, en realidad fue una muy buena experiencia de aprendizaje sobre cómo queremos hacer las cosas, o también sobre cómo no queremos hacerlas", lanzó.