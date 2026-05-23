El enojo de Colapinto al quedarse a un lugar de sumar puntos en la Sprint de Canadá: "Me da un poco de bronca"

A pesar de completar una gran carrera en el Gille Villeneuve, Franco Colapinto no pudo ocultar su bronca por no sumar un punto para Alpine.

Franco Colapinto tuvo un manejo subliminal en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto de Alpine, que logró hacer una clasificación inédita el viernes donde finalizó 13°, tuvo una largada impactante y logró ganar dos posiciones en las primeras vueltas.

Luego aprovechó el problema técnico de Isack Hadjar y también adelantó con una maniobra sensacional a Carlos Sainz para meterse en el 9° lugar. De allí hasta el final de la carrera, el pilarense intentó ir a la caza de Arvid Lindblad, el último piloto que estaba sumando puntos, y a pesar de que lo intentó, no le alcanzó y se quedó a las puertas de sumar puntos en una sprint por primera vez en su carrera.

franco colapinto canadá Franco Colapinto tuvo un gran manejo y finalizó 9° en la Sprint de Canadá. NA

El enojo de Colapinto por no haber sumado puntos en la Sprint de Canadá Cuando llegó a la zona mixta, Colapinto fue felicitado por todos los periodistas, pero si hay algo que lo caracteriza es su mente ganadora y es por ello que no pudo ocultar su enojo de quedarse a las puertas de terminar 8° y sumar una unidad para la escudería francesa: "Me da un poco de bronca pero fue una buena carrera...", comenzó.