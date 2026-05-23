El enojo de Colapinto al quedarse a un lugar de sumar puntos en la Sprint de Canadá: "Me da un poco de bronca"
A pesar de completar una gran carrera en el Gille Villeneuve, Franco Colapinto no pudo ocultar su bronca por no sumar un punto para Alpine.
Franco Colapinto tuvo un manejo subliminal en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto de Alpine, que logró hacer una clasificación inédita el viernes donde finalizó 13°, tuvo una largada impactante y logró ganar dos posiciones en las primeras vueltas.
Luego aprovechó el problema técnico de Isack Hadjar y también adelantó con una maniobra sensacional a Carlos Sainz para meterse en el 9° lugar. De allí hasta el final de la carrera, el pilarense intentó ir a la caza de Arvid Lindblad, el último piloto que estaba sumando puntos, y a pesar de que lo intentó, no le alcanzó y se quedó a las puertas de sumar puntos en una sprint por primera vez en su carrera.
El enojo de Colapinto por no haber sumado puntos en la Sprint de Canadá
Cuando llegó a la zona mixta, Colapinto fue felicitado por todos los periodistas, pero si hay algo que lo caracteriza es su mente ganadora y es por ello que no pudo ocultar su enojo de quedarse a las puertas de terminar 8° y sumar una unidad para la escudería francesa: "Me da un poco de bronca pero fue una buena carrera...", comenzó.
"Es una pista complicada, estuvimos cerca de sumar un puntito. Usamos gomas de la qualy de ayer, le dimos buen ritmo. Estoy contento con el ritmo, vamos a trabajar para la qualy de esta tarde", cerró Colapinto.
Cómo sigue la agenda de Colapinto en Canadá
Luego de la carrera Sprint, Franco Colapinto volverá a salir al circuito Gilles Villeneuve a las 17:00 (hora de Argentina) para disputar la clasificación para la carrera del domingo (pactada para las 17:00) del GP de Canadá.