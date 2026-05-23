Colapinto estuvo muy cerca de los puntos, pero no le alcanzó y terminó 9° en la Sprint del GP de Canadá
Franco Colapinto tuvo un manejo subliminal, ganó 4 posiciones, pero no le alcanzó para superar a Lindblad y finalizó 9° en la Sprint de Canadá.
Franco Colapinto tuvo un manejo subliminal, ganó 4 posiciones, pero no le alcanzó para superar a Lindblad y finalizó 9° en la Sprint de Canadá.
El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una gran actuación y terminó noveno en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó a un punto de la zona de puntos.
El triunfo fue para el británico George Russell (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Noticia en construcción...