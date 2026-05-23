Colapinto estuvo muy cerca de los puntos, pero no le alcanzó y terminó 9° en la Sprint del GP de Canadá

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Norris presiona a Russell y Antonelli pierde terreno

Se enciende la pelea por la punta en Montreal: el campeón Lando Norris va con todo sobre George Russell, que resiste en el liderazgo bajo máxima presión. Detrás, Kimi Antonelli cae al tercer lugar y no oculta su enojo tras la dura batalla previa con su compañero de Mercedes.

La lucha interna le costó caro y ahora ve cómo se le escapan los de adelante en una Sprint que no da respiro. Mientras tanto, Franco sigue noveno, detrás de Lindberg.