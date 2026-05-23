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Franco Colapinto larga 13° en la Sprint del Gran Premio de Canadá.
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Colapinto estuvo muy cerca de los puntos, pero no le alcanzó y terminó 9° en la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo un manejo subliminal, ganó 4 posiciones, pero no le alcanzó para superar a Lindblad y finalizó 9° en la Sprint de Canadá.

MDZ Deportes

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una gran actuación y terminó noveno en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá y finalizó a un punto de la zona de puntos.

El triunfo fue para el británico George Russell (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

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Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto en Montreal

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Colapinto termina 9° y roza los puntos

Gran Sprint de Franco Colapinto en Montreal: el argentino finalizó en el 9° puesto, quedando a un solo lugar de la zona de puntos. Con un fin de semana condicionado desde el inicio, mostró ritmo, carácter y buenas maniobras para avanzar en el pelotón. Se quedó en la puerta, pero deja señales muy positivas de cara a la carrera.

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George Russell ganó al Sprint del GP de Canadá y Mercedes sigue dominando a placer

El piloto de Mercedes volvió a triunfar luego de dos carreras sin conocer la victoria. Tras una fenomenal largada, el británico mantuvo la primera posición y se quedó con la victoria en la Sprint de Canadá. Lando Norris y Kimi Antonelli completaron el podio.

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Norris presiona a Russell y Antonelli pierde terreno

Se enciende la pelea por la punta en Montreal: el campeón Lando Norris va con todo sobre George Russell, que resiste en el liderazgo bajo máxima presión. Detrás, Kimi Antonelli cae al tercer lugar y no oculta su enojo tras la dura batalla previa con su compañero de Mercedes.

La lucha interna le costó caro y ahora ve cómo se le escapan los de adelante en una Sprint que no da respiro. Mientras tanto, Franco sigue noveno, detrás de Lindberg.

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Subliminal manejo de Franco Colapinto que está 9°

El piloto argentino sigue ganando posiciones y ahora adelantó a Carlos Sainz con una excelente maniobra. El de Alpine se ubica 9° y está a un puesto de sumar puntos en la Sprint.

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Batalla caótica entre los Mercedes y Norris aprovecha para ser 2°

Alta tensión en la punta del Circuit Gilles Villeneuve: duelo al límite entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli, con los dos Mercedes peleando rueda a rueda y alternando posiciones incluso saliendo y reingresando a pista. Por momentos, al borde del toque.

En medio de ese caos, Lando Norris lee perfecto la situación y se mete segundo tras superar a Antonelli. La pelea entre compañeros le abre la puerta y reconfigura la lucha por la punta en una Sprint cada vez más caliente.

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Colapinto se ubica 11° tras una gran largada

El piloto argentino adelantó dos posiciones en la largada y se ubica en el 11° lugar por delante de Ocon. Ahora irá en busca de Sainz, un rival difícil de adelantar.

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Gran largada de Russell para defender la pole

El piloto británico movió muy bien en la largada y logró mantener la primera posición a pesar del ataque de su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Norris, Hamilton y Piastri lo siguen desde atrás.

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Gasly, Albon y Bearman comienzan la carrera sprint desde boxes

Alpine realizó cambios en la configuración del monoplaza de Pierre Gasly, que había terminado 19° en la clasificación Sprint del GP de Canadá. Williams y Haas también introdujeron modificaciones en los autos de Alexander Albon y Oliver Bearman.

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13:00 Comienza la Sprint del GP de Canadá

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