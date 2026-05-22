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Franco Colapinto durante la clasificación sprint en Canadá.&nbsp;
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Alpine reaccionó a tiempo y Franco Colapinto largará 13° en la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto avanzó a la SQ2 pese a no haber girado en la práctica libre, mientras Mercedes dominó la clasificación sprint en Montreal.

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En tanto que George Russell consiguió marcar el mejor tiempo y largará desde la pole, con su compañero Kimi Antonelli por detrás; los dos McLaren aparecen en segunda fila (Norris-Piastri), seguidos por las Ferraris de Hamilton y Leclerc.

Colapinto había comenzado el día en desventaja luego de sufrir una falla en la unidad de potencia de su A526 durante la FP1. El auto perdió potencia apenas iniciada la sesión y el pilarense ni siquiera pudo completar una vuelta antes de regresar lentamente hacia boxes. Más tarde, Alpine confirmó el reemplazo de la batería, aunque sin recibir penalización.

franco colapinto canadá
Franco Colapinto dej&oacute; buenas sensaciones en la clasificaci&oacute;n sprint, pese al complicado arranque en Canad&aacute;.

Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en la clasificación sprint, pese al complicado arranque en Canadá.

Con muy poco rodaje y prácticamente sin referencias previas en el Circuito Gilles Villeneuve, el argentino salió a disputar la clasificación sprint en un contexto complejo. Sin embargo, mostró una rápida adaptación y logró meterse entre los diez mejores de la SQ1 para avanzar al segundo corte, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó eliminado en la primera instancia.

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Ya en la SQ2, Colapinto marcó un tiempo de 1:14.702 y, aunque el cronómetro le permitió acercarse a los puestos de clasificación, no alcanzó para ingresar a la SQ3: terminó quedándose con el 13° lugar para la grilla de la Sprint.

Más allá de no haber conseguido el pase a la SQ3, el balance terminó siendo positivo para Colapinto teniendo en cuenta el contexto en el que afrontó la sesión. El argentino acumuló 16 vueltas durante la clasificación y logró recuperar terreno después de una mañana marcada por las dudas mecánicas dentro de Alpine.

Ahora, el piloto argentino buscará aprovechar el 13° puesto de partida para intentar avanzar posiciones en la carrera sprint de este sábado, en un circuito donde las neutralizaciones, los errores y las estrategias suelen abrir oportunidades inesperadas.

Dominio de Mercedes en Montreal

George Russell, piloto de Mercedes, largará desde la pole este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. El británico fue el más rápido en la Sprint Qualy y, en la SQ3, completó los 4.361 metros del trazado canadiense en 1m12s965 con neumáticos blandos. Russell superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, que partirá desde la segunda posición.

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Cómo sigue la actividad en Canadá

El sábado será la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación sprint

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Así quedó la parrilla de salida para la Sprint en Canadá

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1-2 de Mercedes en la clasificación sprint en Canadá

Mercedes domina con el 1-2, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

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Comenzó la SQ3

Ya está en marcha la fase final de la clasificación sprint.

Hamilton sale primero, seguido de Hadjar y Sainz. Los protagonistas de la SQ3 pueden usar neumáticos blandos.

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Colapinto no pudo avanzar a SQ3

Carlos Sainz se mete en el top 10 sobre el cierre y Colapinto termina quedándose con el 13° puesto de partida para la Sprint del sábado.

De todas maneras, muy buena tarea del argentino: quedó a apenas una décima y media de la SQ3 pese a haber llegado a la clasificación sin vueltas en la práctica libre.

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Eliminados en SQ2: Alonso, Beraman, Ocon, Colapinto, Bortoleto, Hulkenberg. Russell marcó el mejor tiempo.

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Colapinto mejora, pero no alcanza

Colapinto ahora mejora, pero es 12° en el clasificador. Por ahora, fuera de la SQ3.

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Colapinto cae en el clasificador

Colapinto desciende momentáneamente al 13° puesto después de la vuelta de Charles Leclerc y de las mejoras registradas por Lindblad y Bortoleto.

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Buen primer tiempo de Colapinto

Colapinto completa su primera vuelta rápida en 1m15s312 y se ubica décimo, muy cerca de los tiempos de Carlos Sainz y Oliver Bearman, que aparecen octavo y noveno respectivamente.

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Comienza la SQ2 en Canadá

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¡Colapinto a SQ2!

El piloto argentino se recuperó de un mal inicio en Canadá y logró avanzar a la SQ2; Gasly quedó eliminado, junto a Pérez, Stroll y Bottas (Sin tiempos: Albon y Lawson)

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Se reanuda la acción en Canadá

Por ahora, Franco Colapinto avanza a SQ2.

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A las 16:59 se reanuda la clasificación sprint

Tiempo restante en el reloj: 1m 46s

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Así fue el accidente de Fernando Alonso en la SQ1

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Este circuito es relativamente corto, por lo que todavía hay margen para intentar una última vuelta rápida si los pilotos se apresuran. Por eso será clave ubicarse al frente de la fila apenas se habilite nuevamente la salida a pista. De todos modos, eso no ocurrirá hasta que Dirección de Carrera confirme el horario de reanudación.

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Gasly, complicado

Por ahora, los eliminados son Pérez, Stroll, Gasly y Bottas.

El francés, compañero de Franco Colapinto, estaba bajo observación por bloquear a otro competidor, pero finalmente no habrá investigación.

gasly
Gasly en Canadá.

Gasly en Canadá.

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¡Bandera roja en la SQ1!

¡Alonso se fue contra el muro en la curva 3! El español impactó directamente contra las barreras y dañó el alerón delantero de su Aston Martin, aunque logró bajar del coche por sus propios medios y aparenta estar en buenas condiciones.

alonso canadá
Alonso se accidentó durante la SQ1 en Canadá.

Alonso se accidentó durante la SQ1 en Canadá.

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Colapinto mejora su tiempo

Colapinto mejora a 1m25s484 para colocarse décimo a poco del final de la SQ1.

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Colapinto, muy lejos de la punta en su primera vuelta

El argentino dio una vuelta a media máquina en el inicio de la SQ1.

franco colapinto canadá
Alpine trabajó sobre el monoplaza del pilarense después de los inconvenientes mecánicos sufridos en la FP1.

Alpine trabajó sobre el monoplaza del pilarense después de los inconvenientes mecánicos sufridos en la FP1.

Hamilton manda, con 1m13s933, seguido de Antonelli, Norris, Verstappen, Russell y Piastri.

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Lawson, también ausente

Lawson tampoco participa de la clasificación sprint por los problemas que tuvo su Racing Bulls en la FP1.

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Albon, afuera de la clasificación sprint

La noticia fue confirmada por Williams:

"Tras el incidente en la FP1 que involucró a un animal salvaje en la pista, Alex no participará en la sesión clasificatoria del Sprint de esta tarde. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo por reparar el coche, los daños sufridos fueron mucho más extensos de lo que se pensó inicialmente, lo que requiere el reemplazo de la caja de cambios y la PU. Es una lástima para Alex, pero buscaremos aprovechar todos los aprendizajes del lado de Carlos en el garaje para estar lo más preparados posible para las sesiones de mañana".

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17:30 Comienza la clasificación sprint en Canadá

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