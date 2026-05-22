Alpine reaccionó a tiempo y Franco Colapinto largará 13° en la Sprint del GP de Canadá

Franco Colapinto logró recuperarse de un viernes muy complicado y cerró una positiva clasificación sprint en el Gran Premio de Canadá . Después de haber perdido la única práctica libre por problemas mecánicos en su Alpine , el piloto argentino consiguió avanzar a la SQ2 y finalmente quedó 13° para la carrera corta de este sábado en Montreal.

En tanto que George Russell consiguió marcar el mejor tiempo y largará desde la pole, con su compañero Kimi Antonelli por detrás; los dos McLaren aparecen en segunda fila (Norris-Piastri), seguidos por las Ferraris de Hamilton y Leclerc.

Colapinto había comenzado el día en desventaja luego de sufrir una falla en la unidad de potencia de su A526 durante la FP1. El auto perdió potencia apenas iniciada la sesión y el pilarense ni siquiera pudo completar una vuelta antes de regresar lentamente hacia boxes. Más tarde, Alpine confirmó el reemplazo de la batería , aunque sin recibir penalización.

Con muy poco rodaje y prácticamente sin referencias previas en el Circuito Gilles Villeneuve, el argentino salió a disputar la clasificación sprint en un contexto complejo. Sin embargo, mostró una rápida adaptación y logró meterse entre los diez mejores de la SQ1 para avanzar al segundo corte, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó eliminado en la primera instancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057935330204950650&partner=&hide_thread=false A tricky afternoon in today’s #CanadianGP Sprint Quali. pic.twitter.com/GdnZgoe7YB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Ya en la SQ2, Colapinto marcó un tiempo de 1:14.702 y, aunque el cronómetro le permitió acercarse a los puestos de clasificación, no alcanzó para ingresar a la SQ3: terminó quedándose con el 13° lugar para la grilla de la Sprint.

Más allá de no haber conseguido el pase a la SQ3, el balance terminó siendo positivo para Colapinto teniendo en cuenta el contexto en el que afrontó la sesión. El argentino acumuló 16 vueltas durante la clasificación y logró recuperar terreno después de una mañana marcada por las dudas mecánicas dentro de Alpine.

Ahora, el piloto argentino buscará aprovechar el 13° puesto de partida para intentar avanzar posiciones en la carrera sprint de este sábado, en un circuito donde las neutralizaciones, los errores y las estrategias suelen abrir oportunidades inesperadas.

Dominio de Mercedes en Montreal

George Russell, piloto de Mercedes, largará desde la pole este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. El británico fue el más rápido en la Sprint Qualy y, en la SQ3, completó los 4.361 metros del trazado canadiense en 1m12s965 con neumáticos blandos. Russell superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, que partirá desde la segunda posición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057938498888335846&partner=&hide_thread=false GEORGE RUSSELL TAKES SPRINT POLE!



It's a Mercedes 1-2 on the #F1Sprint grid in Montreal #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Xf4AnH9reT — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Cómo sigue la actividad en Canadá

El sábado será la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la clasificación sprint

Live Blog Post Así quedó la parrilla de salida para la Sprint en Canadá Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057940902736265387&partner=&hide_thread=false The full #F1Sprint grid is set



We can't wait for this! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/hoX5nZwUth — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post 1-2 de Mercedes en la clasificación sprint en Canadá Mercedes domina con el 1-2, seguido por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, y los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesAMGF1/status/2057938670947008996&partner=&hide_thread=false FRONT ROW START!!!! George takes pole for tomorrow's sprint race and Kimi lines up alongside him in P2 pic.twitter.com/BT2uQtMzLa — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 22, 2026

Live Blog Post Comenzó la SQ3 Ya está en marcha la fase final de la clasificación sprint. Hamilton sale primero, seguido de Hadjar y Sainz. Los protagonistas de la SQ3 pueden usar neumáticos blandos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057936442068750792&partner=&hide_thread=false SQ3 GOES GREEN It comes down to this! We're back out on track for the final runs of the day #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/FlCYXqtGjD — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post Colapinto no pudo avanzar a SQ3 Carlos Sainz se mete en el top 10 sobre el cierre y Colapinto termina quedándose con el 13° puesto de partida para la Sprint del sábado. De todas maneras, muy buena tarea del argentino: quedó a apenas una décima y media de la SQ3 pese a haber llegado a la clasificación sin vueltas en la práctica libre. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057935330204950650&partner=&hide_thread=false A tricky afternoon in today’s #CanadianGP Sprint Quali. pic.twitter.com/GdnZgoe7YB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026 Eliminados en SQ2: Alonso, Beraman, Ocon, Colapinto, Bortoleto, Hulkenberg. Russell marcó el mejor tiempo.

Live Blog Post Colapinto mejora, pero no alcanza Colapinto ahora mejora, pero es 12° en el clasificador. Por ahora, fuera de la SQ3. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057933704824000749&partner=&hide_thread=false SQ2 - 8/10 MINS:A 1:14.940 puts Franco in the drop zone. Still time for one more lap. One big push — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Live Blog Post Colapinto cae en el clasificador Colapinto desciende momentáneamente al 13° puesto después de la vuelta de Charles Leclerc y de las mejoras registradas por Lindblad y Bortoleto.

Live Blog Post Buen primer tiempo de Colapinto Colapinto completa su primera vuelta rápida en 1m15s312 y se ubica décimo, muy cerca de los tiempos de Carlos Sainz y Oliver Bearman, que aparecen octavo y noveno respectivamente.

Live Blog Post Comienza la SQ2 en Canadá Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057931910718828915&partner=&hide_thread=false GREEN FOR SQ2 The second part of Sprint Quali is upon us, and Russell leads us out! #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/DtWCH47ERu — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post ¡Colapinto a SQ2! El piloto argentino se recuperó de un mal inicio en Canadá y logró avanzar a la SQ2; Gasly quedó eliminado, junto a Pérez, Stroll y Bottas (Sin tiempos: Albon y Lawson) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057931252959686900&partner=&hide_thread=false Over to you Franco Let’s see where we end up! — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Live Blog Post Se reanuda la acción en Canadá Por ahora, Franco Colapinto avanza a SQ2. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057929575972180017&partner=&hide_thread=false GREEN FLAG Heading out for a final SQ1 one-lap shootout! #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/ghIamSlU7v — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post A las 16:59 se reanuda la clasificación sprint Tiempo restante en el reloj: 1m 46s

Live Blog Post Así fue el accidente de Fernando Alonso en la SQ1 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057926472950747457&partner=&hide_thread=false Into the barriers for Fernando! Here is the moment that ended Alonso's SQ1 prematurely #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/1vOoRXYDKK — Formula 1 (@F1) May 22, 2026 Este circuito es relativamente corto, por lo que todavía hay margen para intentar una última vuelta rápida si los pilotos se apresuran. Por eso será clave ubicarse al frente de la fila apenas se habilite nuevamente la salida a pista. De todos modos, eso no ocurrirá hasta que Dirección de Carrera confirme el horario de reanudación.

Live Blog Post Gasly, complicado Por ahora, los eliminados son Pérez, Stroll, Gasly y Bottas. El francés, compañero de Franco Colapinto, estaba bajo observación por bloquear a otro competidor, pero finalmente no habrá investigación. gasly Gasly en Canadá. X @AlpineF1Team

Live Blog Post ¡Bandera roja en la SQ1! ¡Alonso se fue contra el muro en la curva 3! El español impactó directamente contra las barreras y dañó el alerón delantero de su Aston Martin, aunque logró bajar del coche por sus propios medios y aparenta estar en buenas condiciones. alonso canadá Alonso se accidentó durante la SQ1 en Canadá. X @F1

Live Blog Post Colapinto mejora su tiempo Colapinto mejora a 1m25s484 para colocarse décimo a poco del final de la SQ1. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2057924446774526356&partner=&hide_thread=false Franco improves to P10 on his second go — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026

Live Blog Post Colapinto, muy lejos de la punta en su primera vuelta El argentino dio una vuelta a media máquina en el inicio de la SQ1. franco colapinto canadá Alpine trabajó sobre el monoplaza del pilarense después de los inconvenientes mecánicos sufridos en la FP1. NA Hamilton manda, con 1m13s933, seguido de Antonelli, Norris, Verstappen, Russell y Piastri.

Live Blog Post Albon, afuera de la clasificación sprint La noticia fue confirmada por Williams: "Tras el incidente en la FP1 que involucró a un animal salvaje en la pista, Alex no participará en la sesión clasificatoria del Sprint de esta tarde. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo por reparar el coche, los daños sufridos fueron mucho más extensos de lo que se pensó inicialmente, lo que requiere el reemplazo de la caja de cambios y la PU. Es una lástima para Alex, pero buscaremos aprovechar todos los aprendizajes del lado de Carlos en el garaje para estar lo más preparados posible para las sesiones de mañana". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WilliamsF1/status/2057916955344916625&partner=&hide_thread=false Following the incident in FP1 involving wildlife on track, Alex will not run in this afternoon’s Sprint qualifying session. Despite the best efforts of the team to repair the car, the damage sustained was far more extensive than originally thought, requiring the gearbox and PU… pic.twitter.com/2P1TrAYZbt — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) May 22, 2026