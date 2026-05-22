Alpine reaccionó a tiempo y Franco Colapinto largará 13° en la Sprint del GP de Canadá
Franco Colapinto avanzó a la SQ2 pese a no haber girado en la práctica libre, mientras Mercedes dominó la clasificación sprint en Montreal.
Franco Colapinto avanzó a la SQ2 pese a no haber girado en la práctica libre, mientras Mercedes dominó la clasificación sprint en Montreal.
Franco Colapinto logró recuperarse de un viernes muy complicado y cerró una positiva clasificación sprint en el Gran Premio de Canadá. Después de haber perdido la única práctica libre por problemas mecánicos en su Alpine, el piloto argentino consiguió avanzar a la SQ2 y finalmente quedó 13° para la carrera corta de este sábado en Montreal.
En tanto que George Russell consiguió marcar el mejor tiempo y largará desde la pole, con su compañero Kimi Antonelli por detrás; los dos McLaren aparecen en segunda fila (Norris-Piastri), seguidos por las Ferraris de Hamilton y Leclerc.
Colapinto había comenzado el día en desventaja luego de sufrir una falla en la unidad de potencia de su A526 durante la FP1. El auto perdió potencia apenas iniciada la sesión y el pilarense ni siquiera pudo completar una vuelta antes de regresar lentamente hacia boxes. Más tarde, Alpine confirmó el reemplazo de la batería, aunque sin recibir penalización.
Con muy poco rodaje y prácticamente sin referencias previas en el Circuito Gilles Villeneuve, el argentino salió a disputar la clasificación sprint en un contexto complejo. Sin embargo, mostró una rápida adaptación y logró meterse entre los diez mejores de la SQ1 para avanzar al segundo corte, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó eliminado en la primera instancia.
Ya en la SQ2, Colapinto marcó un tiempo de 1:14.702 y, aunque el cronómetro le permitió acercarse a los puestos de clasificación, no alcanzó para ingresar a la SQ3: terminó quedándose con el 13° lugar para la grilla de la Sprint.
Más allá de no haber conseguido el pase a la SQ3, el balance terminó siendo positivo para Colapinto teniendo en cuenta el contexto en el que afrontó la sesión. El argentino acumuló 16 vueltas durante la clasificación y logró recuperar terreno después de una mañana marcada por las dudas mecánicas dentro de Alpine.
Ahora, el piloto argentino buscará aprovechar el 13° puesto de partida para intentar avanzar posiciones en la carrera sprint de este sábado, en un circuito donde las neutralizaciones, los errores y las estrategias suelen abrir oportunidades inesperadas.
George Russell, piloto de Mercedes, largará desde la pole este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. El británico fue el más rápido en la Sprint Qualy y, en la SQ3, completó los 4.361 metros del trazado canadiense en 1m12s965 con neumáticos blandos. Russell superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, que partirá desde la segunda posición.
El sábado será la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17.