Tres banderas rojas, el retroceso de Alpine y una marmota: así fue la caótica FP1 en Canadá

La Fórmula 1 puso en marcha el Gran Premio de Canadá con una primera y única práctica libre tan accidentada como imprevisible . El Circuito Gilles Villeneuve recibió a los equipos bajo un cielo despejado para en una sesión clave por el formato sprint del fin de semana.

Sin embargo, la actividad rápidamente quedó marcada por problemas mecánicos, accidentes y hasta la inesperada aparición de una marmota sobre la pista.

El primero en sufrir complicaciones fue Franco Colapinto . El piloto argentino apenas pudo completar su vuelta de salida antes de reportar problemas en su monoplaza . “El acelerador no funciona”, avisó por radio mientras intentaba regresar lentamente al pitlane.

El problema que frenó a Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de Canadá

El problema que frenó a Colapinto en el arranque de la FP1 del GP de Canadá

El Alpine perdió potencia en plena pista y Colapinto no logró llegar completamente al box de la escudería francesa, por lo que terminó detenido frente al garaje de Cadillac. Minutos más tarde, el equipo confirmó que el inconveniente estaba relacionado con la unidad de potencia, un contratiempo especialmente delicado en un fin de semana sprint donde el tiempo en pista es fundamental para encontrar la puesta a punto.

Alpine volvió a mostrar señales preocupantes

La situación de Colapinto trajo no tan viejos recuerdos sobre los problemas de confiabilidad de Alpine. Mientras los mecánicos trabajaban sobre el auto del argentino, Pierre Gasly también reportó falta de potencia en su monoplaza, lo que encendió aún más las alarmas dentro del equipo francés.

El panorama resultó especialmente complejo porque la FP1 fue la única sesión de entrenamientos antes de la Sprint Qualy. En ese contexto, perder tiempo de pista significa llegar con menos información y menos margen de reacción para el resto del fin de semana.

Apenas 12 minutos después del inicio de la actividad apareció la primera bandera roja. Liam Lawson sufrió problemas en su Racing Bulls y debió detener el coche a un costado del circuito tras reportar pérdida de dirección asistida. La neutralización frenó momentáneamente una sesión que ya mostraba un ritmo muy cambiante en los tiempos.

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We are now under Red Flag conditions in order to retrieve Lawson's car, which has caught Hamilton and Ferrari out in the pit lane! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/RsBb28mBXo — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Albon y la marmota

La segunda interrupción de la práctica llegó a los 24 minutos y tuvo un protagonista inesperado. Alex Albon sufrió un fuerte accidente en la curva 7 después de encontrarse con una marmota sobre la pista. El impacto dañó seriamente la parte trasera del Williams y obligó al piloto anglo-tailandés a abandonar la sesión.

Las imágenes mostraron importantes destrozos en el coche, mientras Dirección de Carrera desplegaba una nueva bandera roja para retirar los restos y limpiar el circuito. Debido a las interrupciones acumuladas, la organización decidió extender la práctica 15 minutos adicionales.

El accidente de Albon en la FP1 en Canadá El accidente de Albon en la FP1 en Canadá

Con el regreso a pista, los neumáticos blandos comenzaron a ganar protagonismo y los tiempos bajaron rápidamente. Russell parecía quedarse con el mejor registro gracias a un 1m13s850, pero Antonelli volvió a sorprender al pulverizar ese tiempo con un impresionante 1m13s402.

Ocon cerró una sesión caótica con otro accidente

La práctica todavía guardaba un último episodio. A cinco minutos del final, Esteban Ocon perdió el control de su Haas a la salida de la chicana de las curvas 3 y 4 y terminó golpeando las defensas. El accidente provocó la tercera bandera roja de la sesión y dejó sin tiempo al resto de los pilotos para mejorar sus registros.

El accidente de Ocon en la FP1 del GP de Canadá El accidente de Ocon en la FP1 del GP de Canadá

Incluso George Russell sufrió un trompo poco antes de la neutralización definitiva y rozó levemente las barreras en otra muestra de lo exigente que se presentó el circuito canadiense durante toda la jornada.

Finalmente, Antonelli terminó al frente de la clasificación, seguido por Russell y Hamilton. Charles Leclerc y Verstappen completaron las cinco primeras posiciones, mientras que Lando Norris, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso cerraron el top 10 de una práctica libre marcada por el caos, las fallas mecánicas y las constantes interrupciones.