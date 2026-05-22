Colapinto no marcó tiempos en la FP1 del GP de Canadá por un problema mecánico: Antonelli voló y fue P1

El piloto argentino Franco Colapinto comenzó su fin de semana en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 con el pie izquierdo, ya que sufrió problemas en su monoplaza y no pudo dar ni una vuelta.

El ganador de la sesión fue el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien fue escoltado por su compañero de equipo, el británico George Russell.

La sesión inició de la peor manera para Colapinto , ya que mientras daba su primera vuelta su Alpine comenzó a perder potencia , por lo que debió regresar a boxes. A partir de allí, los mecánicos de la escudería comenzaron a trabajar a contrarreloj, pero no hubo manera de solucionar el problema y el argentino terminó la única práctica libre de este fin de semana sin dar ni un giro en el circuito Gilles Villeneuve.

En lo que respecta al desarrollo de la sesión, fue muy entrecortada ya que se dieron varias banderas rojas. La primera cuando se le quedó el Racing Bulls en plena recta al neozelandés Liam Lawson, luego por un choque del tailandés Alexander Albon (Williams), quien impactó a una marmota que ingresó a la pista y luego se estrelló con el paredón, y finalmente el francés Esteban Ocon (Haas) protagonizó otro choque en los minutos finales.

Cómo sigue la actividad en Canadá

La primera posición fue para el líder del campeonato, Antonelli, quien registró un tiempo de 1:13,402 y le sacó 142 milésimas a Russell. El top 5 lo completaron el británico Lewis Hamilton, el monegasco Charles Leclerc (ambos de Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Por otra parte, los McLaren no se pudieron lucir, ya que el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri finalizaron sexto y séptimo respectivamente.

La actividad en el GP de Canadá continuará con la clasificación para la carrera sprint, que está programada para las 17:30.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 de Canadá

Live Blog Post Final de la FP1 en Canadá: Colapinto 22° y Antonelli fue el más rápido Franco Colapinto tuvo un mal comienzo de fin de semana en Canadá y en la FP1 terminó en el último lugar al no poder marcar tiempos debido a un problema mécanico en su monoplaza. Por su parte, Kimi Antonelli arrasó con su Mercedes y marcó el mejor tiempo de la tanda (1:13.402). Detrás de él se ubicaron George Russell y Lewis Hamilton. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057881879353622765&partner=&hide_thread=false ¡COLAPINTO NO PUDO NI SIQUIERA COMPLETAR UNA VUELTA!



Franco sufrió un problema eléctrico en la unidad de potencia del #43, cuando iban menos de 5 minutos de la única Práctica Libre del #CanadianGP. Finalizó 22°



Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó 16°



… pic.twitter.com/uSNeP9SqfH — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

Live Blog Post Ocon rompió su alerón delantero y provocó la salida de la bandera roja por restos en la pista La FP1 vuelve a interrumpirse con bandera roja tras un incidente de Esteban Ocon en la curva 3. El piloto perdió la trompa de su monoplaza, lo que obligó a detener la sesión para limpiar la pista. Otro contratiempo en una práctica marcada por incidentes y poco tiempo de rodaje efectivo. Restan 5 minutos en una FP1 muy accidentada. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057881110034407867&partner=&hide_thread=false RED FLAG



Esteban Ocon has spun and ripped off his front wing!



He keeps his Haas going but there is debris all over the track #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/8GLlZwNA50 — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post Gasly se fue de la pista, pero no sufrió inconvenientes Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057876832221897052&partner=&hide_thread=false Más problemas para Alpine en la Práctica: ¡Gasly siguió de largo e hizo de jardinero en Montreal! ¡Sufre el piso de ese auto!#CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WfR210QMNV — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

Live Blog Post Antonelli se pone P1 y Mercedes sigue dominando a placer Kimi Antonelli mejora el tiempo de Russell por 52 milésimas (1:14.392) y pasa a liderar la FP1 en Montreal. Los Mercedes muestran un ritmo sólido y marcan diferencias: ya le sacan medio segundo a los McLaren en este tramo de la sesión. Fuerte aviso de la escudería alemana en un fin de semana clave. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057875574954066255&partner=&hide_thread=false Sending it right up against the wall! Antonelli is pushing on a lap which elevates him to the top of the timesheets so far, with a 1:14.392 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/bNAQk5G9kC — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post Colapinto no vuelve a pista en la FP1 A falta de 32 minutos para el final de la sesión, Alpine confirmó que Franco Colapinto no regresará a la pista en Montreal. El problema en la unidad de potencia deja al argentino sin participación en la única práctica del fin de semana, un golpe importante en un formato sprint donde cada minuto en pista es clave.

Live Blog Post Colapinto, preocupado tras un inicio difícil en Canadá Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057866954547872125&partner=&hide_thread=false LA CARA DE PREOCUPACIÓN DE FRANCO COLAPINTO. En plena Práctica, Alpine trabaja en los boxes con un problema en la unidad de potencia del #43.#CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JRttPGt8Si — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

Live Blog Post Alex Albon chocó contra una marmota y hay bandera roja por segunda vez en la práctica La FP1 se vuelve a detener con bandera roja tras un fuerte accidente de Alex Albon en la salida de la curva 7. El piloto de Williams perdió el control, dañó seriamente la suspensión trasera y todo el lateral izquierdo del auto. Pese al impacto, Albon salió por sus propios medios y sin problemas físicos, aunque el golpe representa un costo importante para el equipo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057871971321323560&partner=&hide_thread=false ¡ALBON CHOCÓ CONTRA UNA MARMOTA Y DESTROZÓ SU WILLIAMS CONTRA EL MURO EN LA PRÁCTICA LIBRE! #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oCdSu5lkKf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026

Live Blog Post Russell, el más rápido en la FP1 En los primeros minutos de actividad en Montreal, George Russell se ubica como el más rápido de la sesión. Detrás aparecen Piastri, Max Verstappen y Kimi Antonelli, en un comienzo parejo en el circuito Gilles-Villeneuve. Con pista aún sucia y poco rodaje, los tiempos siguen en evolución mientras los equipos buscan referencias.

Live Blog Post Se quedó Lawson y se desplegó la bandera roja El piloto neozelandés de Racing Bulls sufrió un problema mecánico en su monoplaza y se quedó en medio de la pista. Por suerte, no hubo inconvenientes y por ello se desplegó la bandera roja para retirar el coche. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057865188196454630&partner=&hide_thread=false VSC RED FLAG We are now under Red Flag conditions in order to retrieve Lawson's car, which has caught Hamilton and Ferrari out in the pit lane! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/RsBb28mBXo — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Live Blog Post Colapinto comenzó con problemas en el acelerador Franco Colapinto reportó inconvenientes en su monoplaza apenas iniciada la primera práctica libre en Montreal. “Mi acelerador no responde”, comunicó por radio, en un inicio complicado para el piloto argentino. El equipo deberá evaluar rápidamente la situación en boxes, en una sesión clave donde hay poco margen de error en este fin de semana con formato sprint. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057863973265879488&partner=&hide_thread=false Menos de 5 minutos de Práctica y hay problemas para Franco Colapinto: ¡no funciona el acelerador!#CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QxfSoD7YWZ — SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026