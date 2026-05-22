Colapinto no marcó tiempos en la FP1 del GP de Canadá por un problema mecánico: Antonelli voló y fue P1

Alex Albon chocó contra una marmota y hay bandera roja por segunda vez en la práctica
La FP1 se vuelve a detener con bandera roja tras un fuerte accidente de Alex Albon en la salida de la curva 7. El piloto de Williams perdió el control, dañó seriamente la suspensión trasera y todo el lateral izquierdo del auto. Pese al impacto, Albon salió por sus propios medios y sin problemas físicos, aunque el golpe representa un costo importante para el equipo.
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