Fin de semana de Fórmula 1: el cronograma completo para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá , correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1 . La actividad en este GP se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

Colapinto llega a esta fecha del campeonato en un inmejorable momento, ya que viene de finalizar séptimo hace tres semanas en el Gran Premio de Miami, donde redondeó su mejor actuación desde que está en la Fórmula 1 .

Durante dicho fin de semana, el argentino se mostró muy firme en todo momento, destacándose tanto en la clasificación para la sprint como para la carrera principal y con un gran ritmo en la carrera del domingo, donde prácticamente no cometió errores. En lo que va del año, Colapinto ya sumó siete puntos, por lo que se ubica undécimo en el campeonato de pilotos.

Alpine fue una de las sorpresas de Miami y ahora buscará sostener ese rendimiento en Canadá.

A su vez, en la pelea por el título el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien ganó las últimas tres carreras con solo 19 años y ya suma 100 puntos. Su escolta es el británico George Russell, que es su compañero de equipo en la escudería alemana, con 80 unidades, mientras que la tercera colocación la ocupa el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con 59.

El top 5 lo completan los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 51 puntos y por ahora muy lejos de la lucha por el campeonato.

El cronograma completo del Gran Premio de Canadá

La actividad en Canadá comenzará este viernes, en una jornada en la que disputará la única práctica libre a las 13:30, mientras que la clasificación para la sprint está programada para las 17:30. El sábado será la sprint a las 13 y la clasificación para la carrera a las 17, mientras que la actividad concluirá el domingo con la carrera principal, que iniciará a las 17.

La última edición del GP de Canadá quedó en manos de Russell, que se impuso por solo 228 milésimas sobre su escolta, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Colapinto, por su parte, finalizó en el decimotercer lugar.

Russell George Russel fue el último ganador del GP de Canadá. @F1

Fuente: NA