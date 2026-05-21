Franco Colapinto lanzó una advertencia antes del GP de Canadá: "No podés relajarte"

El presente de Alpine parece haber cambiado de manera considerable en las últimas semanas y Franco Colapinto lo siabe. Después del alentador rendimiento mostrado en Miami, el piloto argentino llega al Gran Premio de Canadá con más confianza , aunque evitó caer en el optimismo exagerado y dejó en claro que la Fórmula 1 atraviesa uno de los momentos más impredecibles de la temporada.

La escudería francesa dio señales de recuperación en la carrera anterior gracias a una serie de mejoras técnicas incorporadas al A526. El resultado fue inmediato: Alpine logró sumar puntos con sus dos autos y Colapinto firmó el mejor fin de semana de su carrera desde que desembarcó en la máxima categoría.

El argentino no solo terminó séptimo el domingo, sino que además consiguió meterse dentro del top 10 en ambas clasificaciones y superó en rendimiento a Pierre Gasly durante gran parte del fin de semana . Ese progreso fortaleció el ánimo del equipo antes de viajar a Montreal.

Colapinto reconoció que dentro de Alpine existía cierta expectativa por comprobar si las actualizaciones realmente iban a funcionar en pista. Tras el resultado en Miami, la sensación general fue positiva.

“Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami. No solo en una sesión, sino durante todo el fin de semana desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado”, señaló el argentino.

Además del avance en competitividad, el piloto destacó que el equipo finalmente parece haber encontrado una dirección clara para continuar desarrollando el auto durante el resto del campeonato.

colapinto miami Todo salió mejor de lo esperado para Franco Colapinto en Miami. NA

“Creo que el paquete completo ha mejorado. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones aquí, lo cual también es positivo. Estamos enfocándonos en las áreas correctas”, explicó.

La preocupación de Colapinto pese al crecimiento de Alpine

Aun así, el piloto argentino remarcó que el panorama en la Fórmula 1 puede cambiar rápidamente. Para Colapinto, la pelea en la zona media del campeonato está marcada por la constante aparición de nuevas piezas y evoluciones técnicas.

“El gran problema y la gran incógnita es que cada fin de semana los equipos traen piezas nuevas y muchísimas actualizaciones. No podés relajarte ni sentir que estás al frente de la zona media porque otro equipo puede traer una gran mejora y volver a dejarte atrás”, afirmó.

Según explicó, este tramo de la temporada suele ser especialmente sensible porque muchas escuderías todavía encuentran ganancias importantes en sus monoplazas. Por eso, consideró clave que Alpine mantenga el ritmo de desarrollo y no se conforme con los últimos resultados obtenidos.

alpine colapinto Franco Colapinto analizó el presente de Alpine antes del GP de Canadá. Instagram @alpinef1team

Por qué Canadá puede favorecer a Alpine

Más allá de esa advertencia, Colapinto cree que el circuito Gilles Villeneuve puede adaptarse mejor a las características actuales del auto francés. El trazado canadiense combina rectas largas con curvas lentas y cambios de dirección, un escenario que podría beneficiar a Alpine.

El argentino también destacó otro aspecto importante: por primera vez en el año competirá en una pista que ya conoce. Después de varias fechas enfrentando circuitos nuevos, considera que esa experiencia previa puede ayudarlo a encontrar ritmo más rápido desde el inicio del fin de semana.

“Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo”, comentó.

De todas maneras, Colapinto reconoció que Alpine todavía necesita mejorar su rendimiento en curvas de alta velocidad, uno de los puntos débiles que el equipo sigue intentando corregir. “Tenemos que seguir trabajando en eso”, sostuvo el piloto argentino, que buscará ratificar en Canadá el crecimiento mostrado en Miami.