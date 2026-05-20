La Fórmula 1 compartió un ranking histórico y provocó la reacción inmediata del público argentino

La previa del Gran Premio de Canadá volvió a conectar a la Fórmula 1 con una parte importante de su historia en Sudamérica. A través de una publicación en Instagram, la categoría mostró cuáles son los circuitos con más ediciones disputadas en suelo americano y el dato generó una reacción inmediata entre los fanáticos argentinos.

“El Gilles Villeneuve, el circuito más visitado por la F1 en el continente americano”, escribió la categoría en sus redes sociales junto a un ranking encabezado por Montreal, con 44 Grandes Premios. Detrás aparecen Interlagos, con 42, y México, con 25.

Sin embargo, gran parte de los comentarios se concentraron en otro nombre: Buenos Aires . El histórico circuito argentino figura cuarto en la lista con 20 carreras disputadas, por encima de escenarios emblemáticos como Watkins Glen o Indianápolis, pese a que la Fórmula 1 no corre en el país desde 1998 .

Buenos Aires figura entre los circuitos americanos con más Grandes Premios en la historia de la Fórmula 1.

El dato que reavivó un viejo pedido

La aparición de Buenos Aires dentro del ranking volvió a despertar el reclamo de muchos fanáticos argentinos en redes sociales. La publicación oficial de la Fórmula 1 rápidamente se llenó de mensajes pidiendo el regreso del Gran Premio al calendario.

“Que vuelva el circuito de Buenos Aires, porfa”, escribió uno de los usuarios. Otro comentó: “28 años sin F1 en Argentina y estamos cuartos; si hubiera seguido, a fecha de hoy serían 50 grandes premios”. También aparecieron mensajes como “Tiene que volver Buenos Aires”, “No entiendo por qué Argentina, siendo tan importante para la F1, no regresa ese circuito” y “Esperemos que 21 el año que viene”.

La reacción no resulta casual. El GP de Argentina conserva un peso histórico importante dentro de la categoría. Fue la primera carrera de Fórmula 1 disputada fuera de Europa, en 1953, y durante décadas ocupó un lugar fijo dentro del calendario internacional.

La última vez de la Fórmula 1 en Argentina

El último Gran Premio disputado en Buenos Aires se realizó el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez. Aquella carrera terminó con victoria de Michael Schumacher a bordo de Ferrari, después de superar estratégicamente a los McLaren, que llegaban como favoritos.

El último Gran Premio de la Fórmula 1 en Argentina El último Gran Premio de la Fórmula 1 en Argentina

La competencia también marcó el regreso de un piloto argentino a la grilla local después de 17 años. Esteban Tuero, con apenas 19 años, disputó aquella edición con Minardi, aunque debió abandonar en la vuelta 35 por problemas en uno de sus neumáticos.

El contexto general ya mostraba señales de desgaste alrededor del evento. Aunque el circuito tenía capacidad para unas 60 mil personas, la asistencia rondó los 50 mil espectadores. Además, sostener económicamente la carrera resultaba cada vez más complejo. Organizar el GP implicaba una inversión cercana a los 10 millones de dólares de aquella época y la Fórmula 1 comenzaba a expandirse hacia mercados emergentes con mayor respaldo económico.

La ausencia de Bernie Ecclestone durante ese fin de semana fue interpretada como una señal del cambio de rumbo que atravesaba la categoría. Poco después comenzaron a incorporarse nuevos destinos como Malasia, y más adelante llegarían China o Bahréin.

Aunque existía contrato hasta 2001, Argentina terminó saliendo definitivamente del calendario después de 1998.

Reutemann también apareció en Canadá

La previa del GP canadiense también incluyó otra publicación oficial de la Fórmula 1 vinculada a la historia argentina. En este caso, la categoría mostró el ranking de pilotos hispanos con más podios en Canadá. Fernando Alonso lidera esa lista con cuatro podios, mientras que Reutemann aparece segundo junto a otros pilotos históricos como Juan Pablo Montoya, Sergio Pérez, Carlos Sainz y Pedro Rodríguez.

hispanos canadá f1 Carlos Reutemann también apareció en otra estadística publicada por la Fórmula 1 antes del GP de Canadá. Instagram @f1

El argentino logró subir dos veces al podio en Montreal: fue tercero en 1978 con Ferrari y terminó segundo en 1980 con Williams, detrás de su compañero Alan Jones.

El dato vuelve a colocar el nombre de Reutemann dentro de la conversación previa al Gran Premio de Canadá y refuerza el vínculo histórico entre Argentina y la Fórmula 1.

Mientras tanto, la reacción de los fanáticos en redes sociales volvió a mostrar que, pese a casi tres décadas sin carreras, el recuerdo del GP argentino todavía mantiene un lugar fuerte entre los seguidores de la categoría.