El nuevo mapa de la Fórmula 1: los equipos que más crecieron, los que se hundieron y la sorpresa de Alpine

La temporada 2026 de Fórmula 1 apenas disputó sus primeras cuatro fechas, pero el campeonato ya muestra un escenario muy distinto al que dejó el cierre del año pasado. Equipos que dominaron durante 2025 comenzaron a perder terreno, otros lograron consolidar proyectos a largo plazo y algunos protagonizaron saltos tan grandes que alteraron por completo el equilibrio de la parrilla.

Uno de los casos más llamativos es el de Alpine . La escudería francesa, que terminó la temporada pasada en el último puesto del Campeonato de Constructores con apenas 22 puntos, hoy aparece como una de las grandes revelaciones del arranque de año . El equipo no solo abandonó el fondo de la tabla, sino que se instaló como referencia de la zona media y ya amenaza con acercarse a estructuras históricamente más fuertes.

El cambio no pasó desapercibido. Después de un año marcado por irregularidades, problemas técnicos y constantes cuestionamientos internos, Alpine parece haber encontrado finalmente una dirección clara en el inicio de la nueva era reglamentaria. Y los números reflejan esa evolución con contundencia.

Según un informe publicado por Fórmula 1 , Alpine protagonizó el mayor salto entre todos los equipos respecto al cierre de 2025, escalando cinco posiciones en apenas cuatro Grandes Premios para ubicarse quinto en el campeonato, considerado actualmente el “mejor del resto” detrás de las grandes potencias.

La Fórmula 1 cambió por completo en 2026 y Alpine es una de las grandes sorpresas.

Alpine dejó atrás el desastre de 2025

El crecimiento del equipo de Enstone tiene una explicación concreta y ya conocida. Mientras varias escuderías continuaron enfocadas hasta el final en la pelea del campeonato pasado, Alpine tomó una decisión drástica mucho antes: sacrificar buena parte de 2025 para concentrar recursos y desarrollo en el nuevo reglamento técnico de 2026.

En aquel momento, la apuesta parecía arriesgada. Alpine cerró una temporada decepcionante en el último lugar del campeonato y acumuló críticas por el pobre rendimiento del monoplaza. Sin embargo, apenas cuatro carreras después, la estrategia empieza a mostrar resultados visibles.

Actualmente, Alpine suma 23 puntos, uno más de los que consiguió durante toda la temporada pasada. Además, el rendimiento general del auto cambió significativamente, especialmente en clasificación y ritmo de carrera, donde ahora puede competir de igual a igual con equipos como Haas, Racing Bulls e incluso acercarse –ocasionalmente- a Ferrari o McLaren.

puntos alpine

Pierre Gasly se transformó en una pieza clave dentro de esa recuperación. El piloto francés aportó 16 de los 23 puntos del equipo y consiguió darle consistencia a un proyecto que necesitaba resultados rápidos para validar el cambio de rumbo. Sin embargo, una de las noticias más positivas para Alpine también pasa por el crecimiento de Franco Colapinto.

El argentino atraviesa un gran momento y logró en Miami el mejor resultado de su carrera con un séptimo puesto que terminó de confirmar el salto competitivo del A526. El rendimiento mostrado durante el fin de semana estadounidense reforzó la sensación de que Alpine ya dejó de ser un equipo relegado y empieza a convertirse en un actor importante dentro de la zona media.

Dentro del análisis realizado por la propia Fórmula 1 se destaca que el total de puntos del equipo podría haber sido aún mayor si Gasly no hubiera abandonado prematuramente en Miami. Esa observación refuerza todavía más la idea de que Alpine atraviesa un crecimiento genuino y sostenido.

Mercedes cambió el orden de la Fórmula 1

Más allá de Alpine, el inicio de 2026 también modificó la pelea en la parte alta de la parrilla. Mercedes aparece como el nuevo líder del Campeonato de Constructores después de destronar a McLaren, último campeón. La escudería alemana acumula 180 puntos y ganó las cuatro carreras disputadas hasta ahora. George Russell abrió la temporada con victoria en Australia y luego Kimi Antonelli encadenó tres triunfos consecutivos que lo posicionaron como la gran revelación del año.

kimi antonelli Kimi Antonelli, la gran revelación de la temporada 2026 de la Fórmula 1. X @MercedesAMGF1

El joven italiano, además, se convirtió en el líder más joven de la historia del Campeonato de Pilotos, consolidando un arranque demoledor para la escudería. La diferencia actual de Mercedes sobre Ferrari es de 70 puntos, una ventaja considerable teniendo en cuenta lo temprano del campeonato.

McLaren, en cambio, perdió protagonismo respecto de su dominio en 2025. El equipo papaya cayó hasta el tercer lugar después de haber conseguido dos títulos consecutivos de constructores. Sin embargo, todavía existen señales positivas: Oscar Piastri peleó por la victoria en Japón y Lando Norris volvió a subirse a lo más alto del podio en la Sprint de Miami.

Ferrari también protagonizó una evolución importante. Después de cerrar 2025 en un decepcionante cuarto lugar, la Scuderia ahora marcha segunda gracias a varios podios consecutivos. El equipo italiano también había decidido comenzar anticipadamente el desarrollo del auto 2026, una estrategia similar a la de Alpine que, al menos por ahora, parece haber dado resultados.

Red Bull, por el contrario, sufrió una caída inesperada. El equipo pasó del tercer al cuarto puesto y tuvo un inicio complicado, aunque las mejoras incorporadas en Miami mostraron señales alentadoras. Max Verstappen incluso aseguró que existe “luz al final del túnel” después de acercarse nuevamente a la pelea por las posiciones delanteras.

red bull Red Bull recuperó ritmo en Miami y Max Verstappen no pierde las esperanzas. Instagram @redbullracing

La zona media se convirtió en la gran batalla de 2026

Haas protagonizó otro de los avances más interesantes. Después de terminar octavo en 2025, el equipo estadounidense ahora ocupa la sexta posición y llegó incluso a ubicarse cuarto tras el Gran Premio de Japón. Ollie Bearman se convirtió en uno de los pilotos más destacados de este comienzo de año gracias a actuaciones sólidas y constantes.

Racing Bulls también tuvo un arranque competitivo, aunque Miami representó su primer fin de semana sin puntos. Esa irregularidad muestra lo ajustada que se volvió la lucha por el quinto, sexto y séptimo puesto del campeonato.

Del otro lado aparecen los equipos que más retrocedieron. Williams pasó de firmar su mejor temporada en años a caer hasta el octavo lugar tras problemas de desarrollo y retrasos importantes en la preparación del coche. Aston Martin atraviesa una situación todavía más delicada, ya que ocupa el último puesto del campeonato. Audi, heredero del antiguo proyecto Kick Sauber, se mantiene noveno, mientras que Cadillac transita un lógico período de adaptación en su primera temporada dentro de la categoría.

Con apenas cuatro carreras disputadas, todavía queda mucho campeonato por delante, pero el inicio de 2026 ya dejó una certeza: el mapa competitivo de la Fórmula 1 cambió por completo. Mercedes volvió a tomar el control, McLaren y Red Bull buscan recuperar terreno y Ferrari intenta consolidar su reconstrucción, mientras que la zona media se convirtió en el sector más impredecible de la parrilla.

f1 campeonato equipos Imagen generada por ChatGPT

En ese escenario, Alpine aparece como uno de los grandes protagonistas del arranque de temporada. El equipo francés pasó de cerrar 2025 en el último lugar a transformarse en un rival competitivo capaz de pelear regularmente por puntos importantes. La mejora del A526, el crecimiento de Pierre Gasly y el salto de Franco Colapinto modificaron las expectativas internas y también la percepción del resto de los equipos.

La verdadera dimensión de ese avance recién podrá medirse con el correr de las carreras y el impacto de las futuras actualizaciones. Pero, después de un año para el olvido, Alpine consiguió algo que parecía lejano hace apenas unos meses: volver a instalarse en el centro de la conversación de la Fórmula 1.