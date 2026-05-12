El efecto Verstappen y el desafío de Franco Colapinto: así se mueve el mercado de la Fórmula 1

El mercado de pilotos de la Fórmula 1 comenzó a moverse mucho antes de lo habitual y uno de los nombres que apareció en el centro de la escena fue el de Franco Colapinto . El argentino, que atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría con Alpine, quedó bajo la lupa en un extenso análisis publicado por la web oficial de la F1 , donde se repasa el panorama de cara al 2027 y el impacto que pueden generar las decisiones de varias figuras del paddock.

El informe, firmado por el corresponsal Lawrence Barretto, sostiene que el futuro de Max Verstappen será determinante para el resto de los movimientos del mercado. Sin embargo, en medio de ese escenario también hubo espacio para analizar la situación de Colapinto , quien viene de conseguir en Miami el mejor resultado de su carrera .

La publicación remarca que el piloto argentino llegó al Gran Premio de Miami bajo presión, pero que logró revertir el contexto con una sólida actuación que incluyó una séptima posición y un lugar dentro del top 10 de la clasificación, además de superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

En el informe, Barretto asegura que Colapinto “logró el mejor resultado -y el fin de semana más completo- de su carrera” en Miami. No obstante, también advirtió que el argentino necesitará mantener ese nivel de manera constante si pretende conservar su asiento dentro de Alpine .

“Sin embargo, el argentino tendrá que hacerlo de forma constante este año si quiere conservar su puesto”, señala el análisis. La observación no es menor teniendo en cuenta que Alpine aparece hoy como uno de los equipos más competitivos de la mitad de parrilla y, según la publicación, se transformó en un destino atractivo dentro para los pilotos.

El rendimiento mostrado por Colapinto en Estados Unidos cambió parte de la percepción que existía sobre su temporada. Su actuación en Miami le permitió recuperar terreno y empezar a demostrar que puede pelear por los puntos.

Verstappen, la pieza que puede cambiar todo

Más allá del caso de Colapinto, el informe deja en claro que el gran protagonista del mercado será Max Verstappen. El neerlandés tiene contrato con Red Bull hasta fines de 2028, aunque existirían cláusulas de salida relacionadas con el rendimiento deportivo del equipo.

Mercedes sigue atento a cualquier oportunidad para intentar ficharlo. Toto Wolff ya había intentado tentarlo anteriormente y la posibilidad continúa latente si Red Bull no logra sostener un auto competitivo en los próximos meses.

max verstappen Lo que haga Max Verstappen sería decisivo para el mercado de pilotos de la Fórmula 1. Shutterstock

Las próximas carreras serán determinantes porque Verstappen evaluará si Red Bull realmente puede darle un coche capaz de luchar por victorias y campeonatos. En Miami, la escudería presentó mejoras importantes que permitieron reducir la diferencia respecto de Mercedes entre cuatro y seis décimas, algo considerado muy significativo dentro de la Fórmula 1.

Hasta que el futuro de Verstappen quede definido, buena parte del mercado permanecerá congelado. Esa situación también impacta indirectamente sobre pilotos como Colapinto, ya que cualquier movimiento en los equipos grandes puede desencadenar cambios en el resto de la parrilla.

Fernando Alonso todavía "pesa"

Otro de los nombres que aparece como clave es el de Fernando Alonso. El español, bicampeón del mundo, finaliza su contrato con Aston Martin al término de esta temporada y todavía no confirmó si seguirá compitiendo.

En declaraciones recogidas por la publicación, Alonso explica que el nacimiento de su hijo modificó su mirada sobre el retiro. “Cambia la forma en que ves la vida, pero tengo que decir que va en la dirección opuesta”, afirmó. Luego agregó: “Quiero que me vea competir”.

Fernando Alonso anuncia dónde correrá en 2025. Foto: EFE Fernando Alonso aún no piensa en retirarse de la Fórmula 1. EFE

La continuidad o no de Alonso podría generar nuevos movimientos. Aston Martin sigue siendo un proyecto ambicioso y cualquier asiento disponible allí tendría un enorme interés para distintos pilotos y representantes.

Alpine, un equipo cada vez más atractivo

El informe de la Fórmula 1 también destaca el crecimiento de Alpine dentro de la zona media. La escudería francesa consiguió consolidarse allí y eso incrementó el valor de sus butacas. Ese contexto hace que la presión sobre Colapinto aumente. El argentino ya demostró velocidad y capacidad para competir en escenarios complejos, pero ahora deberá sostener resultados positivos si quiere evitar que Alpine evalúe otras alternativas a futuro.

Aunque todavía falta gran parte de la temporada, la Fórmula 1 ya vive uno de los mercados de pilotos más intensos de los últimos años. La incertidumbre alrededor de Verstappen, la decisión pendiente de Alonso y la situación de varios equipos del medio generan un escenario muy abierto.

En ese contexto, Franco Colapinto aparece como uno de los nombres que buscará consolidarse definitivamente dentro de la categoría. Su actuación en Miami le permitió ganar aire y reconocimiento, pero el desafío recién comienza.

La regularidad será clave para el argentino en una parrilla cada vez más competitiva y con movimientos permanentes. Mientras las grandes figuras definen su futuro, Colapinto sabe que cada carrera puede ser determinante para sostener su lugar en Alpine y seguir construyendo su camino en la máxima categoría del automovilismo mundial.