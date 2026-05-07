A un año del anuncio más esperado por Colapinto, Alpine le dedicó un mensaje especial

Hace exactamente un año, Alpine sorprendía al mundo de la Fórmula 1 con una decisión que terminaría marcando un punto de inflexión para el equipo y para el automovilismo argentino. El 7 de mayo de 2025, la escudería francesa anunciaba que Franco Colapinto reemplazaría a Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia Romagna y se convertiría en compañero de Pierre Gasly en plena temporada.

La noticia, que en aquel momento aparecía rodeada de incertidumbre y presión, hoy adquiere otro valor. Con Colapinto consolidado como piloto titular y Alpine atravesando un inicio de temporada mucho más competitivo que el del año pasado, el equipo decidió recordar aquella fecha con un mensaje especial publicado en sus redes sociales.

“Feliz primer año, en 2025, anunciamos que Franco se uniría a nosotros como piloto a tiempo completo”, escribió la escudería en una publicación dedicada al argentino, que actualmente disputa su primera temporada completa en la máxima categoría bajo los colores de Alpine .

Cuando Alpine oficializó el desembarco de Colapinto , el contexto era muy distinto al actual. El equipo atravesaba una temporada complicada, con resultados por debajo de las expectativas y un auto que nunca logró acercarse al ritmo de las demás escuderías de la parrilla.

Aun así, la estructura francesa apostó por el piloto de Pilar para intentar modificar el rumbo deportivo. En aquel comunicado, Alpine detalló: “BWT Alpine Formula One Team anuncia que Franco Colapinto formará pareja con Pierre Gasly desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, antes de una nueva evaluación antes del Gran Premio de Gran Bretaña en julio”.

Además, el texto agregaba que el argentino competiría con el dorsal 43 y afrontaría una exigente seguidilla de carreras europeas que incluía las citas de Imola, Mónaco y España. Aquella etapa aparecía como un examen decisivo para el futuro del joven piloto, aunque con el paso de los meses terminó transformándose en el inicio de un proyecto mucho más ambicioso.

Con una rápida adaptación al equipo, Colapinto logró ganarse un lugar definitivo dentro de Alpine. La escudería terminó apostando por su continuidad para 2026 y construyó gran parte de su renovación deportiva alrededor del argentino y de Pierre Gasly.

Franco Colapinto Miami La apuesta de Alpine por Colapinto ya está dando resultados. EFE

Un presente muy diferente al de 2025

El contraste entre la temporada pasada y la actual es uno de los puntos que más destacan dentro del equipo francés. Después de un 2025 marcado por la falta de rendimiento, Alpine tomó una decisión estratégica clave: dejar de invertir recursos en el desarrollo del A525 para concentrarse completamente en el proyecto 2026.

Ese cambio, acompañado por modificaciones técnicas importantes y una nueva unidad de potencia, comenzó a mostrar resultados desde el arranque del campeonato. Alpine pasó de sufrir constantemente en la zona baja de la parrilla a transformarse en uno de los equipos con mayor crecimiento en el inicio del año.

El séptimo puesto conseguido por Colapinto en el Gran Premio de Miami fue una nueva muestra de esa evolución. A eso se sumó el aporte de Pierre Gasly en la carrera sprint, donde finalizó octavo y también sumó unidades para el campeonato.

Gracias a esos resultados (y los de las primeras tres carreras del año), Alpine alcanzó los 23 puntos en apenas cuatro fechas y ya superó los 22 que había conseguido durante toda la temporada 2025. La propia escudería resaltó ese dato con otra publicación en redes sociales: “En alza. Tras cuatro rondas, ya hemos superado nuestra puntuación total de todo 2025”.

puntos alpine

Colapinto, protagonista de la nueva etapa

Más allá de las estadísticas, dentro de Alpine consideran que Colapinto se transformó en una pieza central del nuevo proyecto deportivo. Su adaptación al equipo fue más rápida de lo esperada y sus actuaciones comenzaron a darle consistencia a una estructura que necesitaba resultados urgentes.

El argentino también logró algo que no ocurría desde hacía tiempo: volver a generar expectativa y entusiasmo alrededor de Alpine. Su impacto deportivo y mediático ayudó a revitalizar a una escudería que buscaba recuperar protagonismo en la Fórmula 1.

Hoy, exactamente un año después de aquel anuncio que sorprendió al paddock, el panorama luce completamente distinto. Alpine celebra el aniversario de la llegada de Colapinto mientras disfruta de su mejor comienzo de temporada en mucho tiempo y observa cómo la apuesta que realizó en 2025 empieza a darle resultados concretos dentro de la pista.