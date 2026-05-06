Gasly encabeza el "campeonato de destructores" tras el GP de Miami: cómo se ubica Colapinto

Pierre Gasly se convirtió en protagonista del Gran Premio de Miami , pero lejos de los resultados deportivos: su fuerte accidente lo llevó a encabezar el llamado “campeonato de destructores”, una estadística que mide los costos por daños en la Fórmula 1.

El piloto de Alpine sufrió un impacto de gran magnitud tras un toque con Liam Lawson , en una maniobra que terminó con su monoplaza fuera de control y con severos daños estructurales.

El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami

Según reportes de medios europeos especializados, las consecuencias económicas fueron considerables para la escudería con sede en Enstone. La reconstrucción del auto demandará cerca de un millón de dólares por las múltiples piezas afectadas.

Un liderazgo inesperado

A partir de ese episodio, Gasly lidera el “campeonato de destructores” con un total de USD 1.110.000, ubicándose en lo más alto de este ranking no oficial que sigue de cerca el paddock.

Detrás aparecen Isack Hadjar, con gastos importantes en la pretemporada, y Andrea Kimi Antonelli, quien completa el podio tras un fuerte choque en las primeras fechas del calendario.

campeonato destructores Luego de cuatro fechas, Pierre Gasly encabeza el "campeonato de destructores". Imagen generada por ChatGPT

La posición de Franco Colapinto

En este listado, Franco Colapinto se ubica 11º, compartiendo puesto con Alexander Albon, ambos con un total de 260.000 dólares en daños acumulados: el argentino registró 200.000 en China y 60.000 en Miami.

En contraste, Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll y Valtteri Bottas no presentan costos por accidentes hasta el momento y permanecen en el fondo de la tabla sin cifras registradas.